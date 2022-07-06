Понимаю, как никто, и сочувствую всем. Даже тем, кто пишет слово "сдали". Особенно им, потому что потерять дом и здравый смысл одновременно – большое горе. Как можно просто произносить это слово, зная, сколько наших героев погибло, защищая Луганщину, я не понимаю.

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Украинцы – не россияне

К большому счастью, мы – не россияне. Мы ценим наших воинов и не забрасываем противника мясом. Особенно, когда у него значительное преимущество в артиллерии, авиации и боеприпасах. Мы ведем маневровую оборону – где-то отходим, где-то атакуем – и это дает результаты сегодня на Харьковщине и Херсонщине, завтра – на той же Луганщине.

Пока мы не получили достаточное количество оружия от партнеров, главная задача государства – сохранить армию, которая будет возвращать все оккупированные территории с Луганщиной включительно. Государство работает над этим, западные HIMARS уже жарят оккупантов, но их нужно гораздо больше.

Украинцам нужно оружие / Фото Генштаба ВСУ

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Война требует сил

Война требует от нас сил и выносливости во всех смыслах. И не только на фронте. Наше падение – это пуля в спину наших воинов, это измена.

Выбросьте слово "сдали" из своего лексикона, пожалуйста. Не обесценивайте им подвиг и отданные жизни.

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