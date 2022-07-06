С кем не получилось – приехал "Новичок". Потом дрессировали олигархов. Получилось. Кто не понял – сел сразу. Когда вышел – уехал сразу. Понял ведь все.

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В России дрессировали всех

С кем не получилось – случилась депрессия в Лондоне и острое желание повеситься в ванной. Потом дрессировали интеллигенцию. Получилось. С кем не получилось – приехал черный воронок.

Потом дрессировали спортсменов. Получилось. С кем не получилось и кто за океан захотел – поехал за самое северное море. Ближе к океану. Как раз место для хоккеиста – вокруг один лед.

Потом начали дрессировать рубль. Получилось. Сказали: рубль должен быть сильным, чтобы показать буржуям, что мы их не боимся. И рубль стал очень сильным. По 50. Никому не нужен, но по 50.

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С экономикой не сложилось

Потом сказали: рубль должен стать не таким сильным, потому что бюджету хана, экспортерам больно, вот уже 5-й топ-менеджер около газпромовских фирм загадочно самоубился. И рубль стал не таким сильным. Раз и уже по 63.

И движется к цели, указанной партией и правительством, и великим кормчим Путиным. Который на великом форуме с талибами дал ему четкий ориентир и рубль, как деревянный патриот, не может ослушаться.

А экономика? Какая экономика… Вот ведь страна. Дрессированная. Дрессированное общество за всем этим наблюдает и пускает слюну. По команде. Все идет по плану. Всегда. Беда только в том, что план – полное г….

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