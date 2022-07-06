Розумію, як ніхто, і співчуваю всім. Навіть тим, хто пише слово "здали". Особливо їм, тому що втратити дім та притомність одночасно – велике горе. Як можна просто вимовляти це слово, знаючи, скільки наших героїв загинуло захищаючи Луганщину, я не розумію.

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Українці – не росіяни

На превелике щастя, ми – не росіяни. Ми цінуємо наших воїнів і не закидаємо противника м'ясом. Особливо коли він має значну перевагу в артилерії, авіації та боєприпасах. Ми ведемо маневрову оборону – десь відходимо, десь атакуємо – і це дає результати сьогодні на Харківщині та Херсонщині, завтра – на тій самій Луганщині.

Поки ми не отримали достатньо зброї від партнерів, головне завдання держави – зберегти армію, яка повертатиме всі окуповані території з Луганщиною включно. Держава працює над цим, західні HIMARSи вже смажать окупантів, але їх потрібно значно більше.

Українцям потрібна зброя / Фото Генштабу ЗСУ

Важливо Зупинити Путіна можна лише одним шляхом

Війна вимагає сил

Війна потребує від нас сили та витривалості в усіх сенсах. І не лише на фронті. Наш занепад – це куля в спину наших воїнів, це зрада.

Викиньте слово "здали" зі свого лексикону, будь ласка. Не знецінюйте ним подвиг та віддані життя.

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