То есть, человек, который вообще-то отвечает за информационную войну, жалуется фактически сам на себя и расписывается в собственной непригодности.

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Такого еще не было

С*ка, это феерия. Такого я еще не видел. Видел, как чиновники наоборот – приписывают себе несуществующие заслуги, чтобы убедить всех в собственной важности.

Но чтобы опущенный "министр" постоянно причитал о том, как х**во он делает свою работу – это слишком даже для донбасского бантустана.

Скриншот опубликовал Денис Казанский

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Унылые жалобы

И самое потрясающее, что при этом ровно те же люди постоянно пишут о каком-то российском культурном превосходстве и высмеивают Украину за "хуторянство" и "провинциальность".

На практике же оказывается, что "хуторянству" все эти недоминистры не способны противопоставить ничего, кроме своих унылых жалоб на собственную же тупость.

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