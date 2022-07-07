Так вот, лавров сказал, что дипломатическая практика не допускает односторонней публикации таких записей.
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Ложь кремля
Утратил память, по-видимому, от бесконечной лжи. В начале этого же года мид россии, как ни в чем не бывало, опубликовала переписку с Германией и Францией в рамках Нормандского формата.
В россии – это уже давно такая публичность без публичной сферы. Публичная сфера – это когда есть и те, что говорят, и те, что думают, и это часть одного процесса.
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Это не о россии. Там исчезают и те, что говорят, и те, что думают. Бред и бесконечную ложь только формально можно отнести к "говорить".
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