Обсяг та характеристики зброї, яку вдалося отримати, вже такі, що вона починає потихеньку балансувати ситуацію. "Хаймарси" вже навели шарудіння. Їх мало, але йде кропітка робота, щоб побільшало.

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Істерія путіна та крах російської економіки

Якщо за місяць прийде все, що має, до паритету ще буде величезна дистанція, росіяни все одно мають помітну перевагу. Але в нас з'явиться можливість проєктувати силу.

Враховуючи, що окупантам доводиться утримувати території, де населення нелояльне і як тільки що – намагається потикати в "визволителів" ножем, навіть за номінальної чисельної переваги росіяни будуть скуті.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Звідси істеричні заяви путіна, що "ми ще серйозно не розпочинали". Звідси підготовка економіки росії до тотального переходу на військові рейки. Звідси жорсткий тиск на пюрера, щоб він вліз у війну та порушив нам логістику. Їм потрібна мобілізація всіх ресурсів.

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Темп та ритм війни

росіянам кров із носа необхідно у найближчі півтора місяця передавити масою. Економічно вони міцніші, ніж ми. Людей та зброї у них більше. Але для них також гостро стоїть питання темпу та ритму війни. Вони заважають нам, ми намагаємося перешкодити їм, загальмувати їх.

Людей треба навчити, провести злагодження, зброю підняти зі зберігання, доставити з Далекого Сходу тощо.

Тобто зараз війна переходить на рівень протистояння організацій на тлі (не)співпадіння змінних і складної перспективи з грошима. Співпаде так, що у нас буде значна кількість "Хаймарсів", а ворог ще не встигне розгорнути війська для нової фази – це одне. Якщо росіяни встигнуть набрати сили – це інше.

Намагайтеся оцінити все в комплексі, тоді буде менше шарахань. Не треба буде панікувати від кожного слуху "завтра нападе білорусь".

Якісь магічні події ситуацію ні в одну, в іншу сторону глобально не гойдають. Поки що. Витрачайте душевні сили формування особистого запасу міцності, як мінімум – емоційної. Бережіть себе та близьких, наскільки це зараз можливо.

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