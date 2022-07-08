Автократи вважають дискусію та консенсус слабким місцем демократій. Тому грають в розкол, який ускладнює і дискусії, і консенсуси.

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Правильні рішення

Але насправді вони – не слабкість, а сила демократій. Бо саме в них "виношуються" правильні рішення.

"Цар сказав, піддані зробили" – основна причина стратегічних прорахунків путіна та Сі. Вони приймали рішення в політичній системі, де за правду вбивають, а конкуренція думок – злочин.

У путіна не вийде розколоти Україну / Фото Getty Images

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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Мета України

Тому наше завдання: зберігти демократію, з дискусіями та консенсусами. Але при цьому залишатися єдиними. Об'єднаними однією метою – перемогти.

Поки у нас це круто виходило.

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