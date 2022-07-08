Автократы считают дискуссию и консенсус слабым местом демократии. Поэтому играют в раскол, усложняющий и дискуссии, и консенсусы.

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Правильные решения

Но на самом деле они не слабость, а сила демократий. Потому что именно у них "вынашиваются" правильные решения.

"Царь сказал, подданные сделали" – основная причина стратегических просчетов Путина и Си. Они принимали решения в политической системе, где за правду убивают, а конкуренция мнений – преступление.

У путина не получится расколоть Украину / Фото Getty Images

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

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Цель Украины

Поэтому наша задача: сохранить демократию с дискуссиями и консенсусами. Но при этом оставаться единственными. Объединенными одной целью – победить.

Пока у нас это круто получалось.

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