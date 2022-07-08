Автократы считают дискуссию и консенсус слабым местом демократии. Поэтому играют в раскол, усложняющий и дискуссии, и консенсусы.
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Правильные решения
Но на самом деле они не слабость, а сила демократий. Потому что именно у них "вынашиваются" правильные решения.
"Царь сказал, подданные сделали" – основная причина стратегических просчетов Путина и Си. Они принимали решения в политической системе, где за правду убивают, а конкуренция мнений – преступление.
У путина не получится расколоть Украину / Фото Getty Images
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Цель Украины
Поэтому наша задача: сохранить демократию с дискуссиями и консенсусами. Но при этом оставаться единственными. Объединенными одной целью – победить.
Пока у нас это круто получалось.
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