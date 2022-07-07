генерали збройних сил росії ухвалили рішення про створення нового "ударного кулака", який доб'є все українське в Україні. Завдання поставили відповідним чином – створити у складі західного військового округу 3 армійський корпус із пунктом постійної дислокації у Муліному (Нижньогородська область). З червня 2022 року завдання почали виконувати.

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Накази військкоматам

В усі військкомати відправили накази набрати на службу за контрактом у 3 армійський корпус російських громадян, в обіцянках порекомендували не скупитися. Військкоми, які не могли набрати достатньо людей протягом усієї "спеціальної військової операції", взялися за голову і приступили до виконання.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

У військові частини зс росії також відправили накази про переведення певної кількості особового складу в нове об'єднання.

"Як можна відправити людей служити в якесь інше місце, якщо в тебе самого некомплект щонайменше 30%?" – такі питання почали виникати у командирів, але наказ є наказ, отже, треба хоч когось відправити.

Для того, щоб мінімізувати збитки для своєї військової частини, командири, природно, відправили служити в 3-й АК "виключних ідіотів, які ніде не можуть стати в пригоді", і в значно меншій кількості, ніж запитували.

В армію агресора набрали ідіотів / Фото Getty Images

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Розконсервація складів

Коли постало питання про укомплектування корпусу зброєю та військовою технікою, вищі уми сказали, що на складах все є, і поставили завдання розконсервувати стільки складів та баз зберігання, скільки потрібно.

Однак при спробі реалізації задуманого знову зіткнулися з традиційною для армії росії проблемою – все розікрали. Для перетворення непрацюючої купи металобрухту в працююче "щось" потрібно багато часу і ресурсів, у тому числі людських.

У результаті в армії росії "майже з'явився" новий армійський корпус, який станом на початок липня не має чіткої структури, не має призначеного командування, натомість має неробочу техніку і не більше 10% з бажаної кількості особового складу.

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