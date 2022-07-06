Збагачення на кістках

Ось характерний випадок. Житель міста наївно шукає свою вкрадену "баггі", яку мародери витягли зі взламаного гаража та вивезли до Донецька.

Не пропустіть У Росії все йде за планом: біда в тому, що план – повне г***о



Житель Маріуполя сподівається знайти своє "баггі", яке вкрали російські мародери / Фото з фейсбуку Дениса Казанського



Люди не полишають надію знайти майно, вивезене окупантами / Фото з фейсбуку Дениса Казанського

У відповідь йому пишуть, що таких випадків повно, і повернути машину вже навряд чи вийде, бо в Донецьку обчистили всі автосалони і так і не повернули вкрадене. До того ж, машину взагалі могли відвезти до росії, а там уже не знайдеш.

"Русскій мір" у всій своїй красі. Скільки б росіяни не прикривали свій напад на Україну якимись високими цілями, головна мета для них – це просто ось такий нахабний та відвертий грабіж місцевого населення. Так-так, того самого російськомовного населення, яке путін нібито захищає.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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