Здавалося б, замість того, щоб зміцнювати кордон із "підступним" НАТО, його послаблюють! І знаєте, де спливли ці дятли?
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росія перекидає війська
Вся 80-та ОМСБР була перекинута в Нікольське, Білгородської області. Тобто цією арктичною групою, яка мала б за ідеєю захищати росію від НАТО, воюватимуть на Харківському плацдармі. За 1 900 кілометрів від місця їх базування, причому зі спустошенням самої військової частини.
А все тому, що ресурсу 138-ї МСБР, яка смикається в районі Салтовів, що Верхнього, що Старого, не вистачає для прориву оборони ЗСУ.
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Кордони росії ослаблені
Тобто відбувається те, що було очікувано і те, що я прогнозував ще 2021 року, коли мене часто запитували, що станеться, якщо росія нападе.
Російські кордони починають оголюватися, причому суттєво. Так, ми розуміємо, що НАТО і тим більше Фінляндія не нападатиме на Росію, але сам факт показовий. Йде оголення та ослаблення кордонів Росії, а це загрожує. Як мінімум у середньостроковій перспективі.
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