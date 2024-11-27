На що вплинуло зростання долара у 2024 році

Банкір Сергій Мамедов вважає, що зростання курсу у 2024 році не призвело до надмірної паніки чи ажіотажу серед населення, передає 24 Канал.

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Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Після скасування основних обмежень валюта перестала бути "дефіцитом". Натомість валютні інтервенції НБУ були спрямовані саме на досягнення рівноваги між покупцями та продавцями, відтак будь-які натяки на ажіотаж гасилися в самому зародку.

На думку Мамедова, основні причини зростання долара такі:

зростання рівня інфляції;

вагомі збитки від атак росіян;

проблеми з енергопостачанням (перебої, що перешкоджають стабільному функціонуванню бізнесу);

паузи в отриманні міжнародної допомоги.

Нагадаємо! Прогнози свідчать, що долар не буде дорожчим за 42 гривні у грудні.