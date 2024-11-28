Какой будет доходность вкладов в начале декабря

Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что средняя доходность ультракоротких вкладов не превысит 9,5 – 10% годовых, депозиты продолжительностью 9 – 12 месяцев дадут доход в среднем 11% годовых.

Читайте также Евро бьет рекорды: цена снова вернулась к 44 гривнам

В то же время наиболее длительные во времени вклады – от 1 года до 2,5 лет дадут вкладчикам в среднем 13% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Как мы и акцентировали ранее, наибольшее внимание граждан будет приковано к "акционным" вкладам, суть которых заключается в привлечении новых клиентов за дополнительный процент дохода (до 1 процентного пункта к имеющимся ставкам). Однако комбанки будут предлагать такой "бонус" преимущественно на ультракороткие вклады и депозиты от 1 года.

Замотаев добавляет, что несмотря на то, что инфляция по итогам года может перейти границы 10%, вряд ли это станет достаточным поводом для комбанков увеличивать процентные ставки.

Напоминаем! Формирование доходности депозитов базируется на размере учетной ставки, которая составляет 13%, и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, которая составляет 15,5%.

После предпоследнего в этом году заседании Монетарного комитета НБУ прозвучало предположение, что наиболее вероятно, что эти важные показатели до конца года не изменятся. Поэтому это достаточный аргумент для сохранения имеющихся ставок.

Возможен ли курсовой взлет

Замотаев считает, что как и в течение прошлой недели ситуация на валютном рынке будет достаточно спокойной: вряд ли на рынке возможен резкий курсовой взлет, а текущие курсовые изменения будут слишком мелкими, чтобы спровоцировать чрезмерный спрос.

Понимаем, что стабильность на валютном рынке будет способствовать тому, что граждане будут продолжать размещать средства на гривневых вкладах, а праздничные предложения комбанков только способствовать этому,

– говорит банкир.

Таким образом, следующей неделе продлится "высокий сезон" депозитов: граждане имеют возможность разместить средства по наиболее выгодным в настоящее время "акционным" процентам.