"Исторические изменения" для ФЛП вступают в силу
28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об историческом повышении налогов. Однако уже 25 декабря президент подписал закон, который регулирует порядок их уплаты.
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Документ предусматривает перенос внедрения новых налоговых изменений для физических лиц-предпринимателей с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года, сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, передает 24 Канал.
Даниил Гетманцев
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике
Законопроект 9319 подписан. Повышение для ФЛП вступает в силу с 1 января. Все как обещал.
В целом, подписанный президентом закон предусматривает:
- отмену налогообложения задним числом (с 1 октября);
- введение военного сбора для плательщиков единого налога с 1 января 2025 года;
- предоставление льгот по уплате военного сбора для ФЛП на временно оккупированных территориях, ФЛП военнослужащих, ФЛП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом;
- возможность зачисления уплаченного ФЛП военного сбора в счет минимального налогового обязательства.
Вместе с этим закон устанавливает:
- обязанность уплаты 1% военного сбора для налогоплательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, а именно для физических лиц-предпринимателей III группы и юридических лиц III группы;
- сбор для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (то есть 800 гривен в месяц);
- восстанавливается уплата ЕСВ;
- с 1 января 2025 года вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ (единому социальному взносу), НДФЛ (налога с доходов физлиц) и ВС (военного сбора) для всех налоговых агентов.
Обратите внимание! В частности, ЕСВ 2025 года, кроме тех предпринимателей, которые платили взносы (22% ЕСВ от минимальной зарплаты за обычного сотрудника и 8,41% ЕСВ за работника с инвалидностью) за наемных работников, снова придется платить самозанятым лицам и ФЛП на упрощенной и общей системе налогообложения.
Требования к выходу на пенсию растут
С 1 января 2025 года увеличивается требование к стажу, необходимому для получения пенсии по возрасту в 60 лет. Если в 2024 году для этого нужен будет 31 год стажа, то с 2025 года требование возрастет до 32 лет. Это касается как мужчин, так и женщин.
Кроме этого, уже в 2025 году украинцев может ожидать ряд других нововведений:
Пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов (сейчас размер таких пенсий составляет 23 610 гривен), временно урежут на определенный процент до завершения военного положения. Это будет касаться преимущественно специальных пенсионных выплат.
Внутренне перемещенные лица рискуют потерять средства на специальных счетах в "Ощадбанке", если:
- в течение последних 12 месяцев не тратили деньги со счета;
- не прошли процедуру идентификации.
В таких случаях пенсионные выплаты прекращаются, а остаток на счетах аннулируется.
Для пенсионеров, которые не работают и проживают в чернобыльской зоне, на период военного положения предусмотрена надбавка в 2 361 гривны. Однако это значительно меньше сумм, которые начисляются по решениям судов. Эта выплата доступна только тем, кто жил или работал в зоне в 1986 году. Те, кто переехал туда позже, права на надбавку не имеют.
Появится ли накопительная пенсия
Наряду с реформой солидарной системы, где планируется внедрение пенсионных баллов, снова обсуждается накопительная пенсия. Но ее запуск откладывали более 20 лет. Даже при самых оптимистичных прогнозах, новая система начнет действовать не раньше 2026 года и не коснется нынешних пенсионеров.
Вырастут ли соцвыплаты с 1 января 2025 года В 2025 году прожиточный минимум останется на уровне от 2 361 до 3 028 гривен. В то же время минимальная зарплата тоже не изменится и составит 8 000 гривен. Таким образом, все социальные выплаты, зависящие от этих показателей – не вырастут с 1 января.
Медицинские услуги становятся платными
С 1 января 2025 года государственные и коммунальные медицинские учреждения начнут предоставлять отдельные услуги на платной основе. Решение об этом принял Кабинет Министров Украины еще в июле 2024 года. То есть платными станут медицинские услуги, которые не входят в Программу медицинских гарантий, то есть их стоимость государство не покрывает.
К таким услугам относятся:
- обращение без направления врача (за исключением случаев, когда направление не требуется);
- медицинские услуги, предоставленные по договорам с юридическими лицами;
- услуги учреждений здравоохранения сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами для пациентов, которые не относятся к определенному контингенту.
Пациентам придется оплачивать дополнительные услуги, среди которых:
- оказание медицинской помощи по месту жительства или пребывания, если это не вызвано медицинскими показаниями, а только желанием пациента;
- выбор врача для получения плановой специализированной помощи в стационаре;
- пребывание в палате с повышенным комфортом по желанию.
Все платные услуги будут оформляться документально и вноситься в электронную систему здравоохранения. Оплата возможна только безналичным способом на официальный счет медицинского учреждения.
Кто может остаться без субсидии
- Кому надо подать заявку на субсидию в январе
В январе украинцы будут получать жилищные субсидии на отопительный сезон 2024 – 2025 годов. Она назначается с момента обращения за ее назначением до окончания отопительного сезона.
В январе 2025 года подать заявку на жилищную субсидию необходимо в следующих случаях:
Субсидии на отопительный период 2024 – 2025 годов будут рассчитываться с 1 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года.
- Расчет доходов. В январе 2025 года для определения размера субсидии учитываются доходы домохозяйства за II–III кварталы 2024 года.
- Для пенсионеров. Если субсидия назначается не с начала отопительного сезона, принимается во внимание пенсия, начисленная за месяц, предшествующий месяцу обращения.
При обращении в январе субсидия будет назначена с месяца, в котором гражданин подал заявление. Впрочем, расчет будет проведен автоматически для всех граждан, которые:
- получали субсидию в неотапливаемый период 2024 года;
- имели нулевую субсидию (0,00 гривны) в летний период.
Таким образом, тем, кто уже получал субсидию или имел ее назначения в неотапливаемый сезон, не нужно повторно обращаться за выплатой.
Для поддержки украинцев с небольшими доходами и решения проблем с отключениями электроэнергии, тепла или воды введены следующие изменения:
- Субсидии и льготы на ЖКУ будут выплачиваться в полном размере, даже если потребление электроэнергии уменьшилось из-за отключения.
- Лимит расходов, который влияет на назначение субсидии, повышен с 50 000 до 100 000 гривен.
- Покупка генератора или оплата кредита на него (до 150 000 гривен) не будут учитываться при расчете права на субсидию.
Какие доходы не учитываются при назначении субсидии Средства, полученные по программам "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка", не учитываются в совокупный доход домохозяйства при назначении субсидии.
Учителя начнут получать доплаты
С 1 января 2025 года педагоги средних школ Украины начнут получать ежемесячные доплаты, предусмотренные постановлением Кабинета Министров №1286 от 8 ноября 2024 года, о чем сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Согласно заявлениям украинского премьер-министра, размер надбавки для учителей будет повышаться в два этапа:
- с 1 января 2025 года – 1 300 гривен;
- с 1 сентября 2025 года – 2 600 гривен.
Эти доплаты будут касаться педагогических работников всех государственных и коммунальных средних школ, в частности:
- учителей;
- школьных психологов;
- руководителей кружков;
- воспитателей групп продленного дня.
Условия получения выплат:
- Доплаты не зависят от стажа, квалификации или места работы.
- Средства будут начисляться автоматически вместе с заработной платой.
- Размер доплаты пропорционален педагогической нагрузке.
Эти выплаты не касаются педагогов детских садов, профессионально-технических учебных заведений и колледжей.
Старт первого этапа ограничений на карточные переводы
В 2025 году начнется поэтапное введение лимитов на карточные счета и переводы, в частности, на операции со счетами IBAN. Это инициатива НБУ, направленная на борьбу с мошенничеством.
Обратите внимание! Ограничения будут касаться только клиентов без подтвержденного дохода или документально подтвержденных доходов. Граждане с легальными доходами не почувствуют изменений в своей финансовой деятельности.
Клиенты с официальными доходами смогут осуществлять переводы даже сверх установленного лимита, предоставив документы о своих доходах или зарплате. Поэтому лимиты на переводы будут следующими:
- с 1 января 2025 года – 150 тысяч гривен в месяц;
- с 1 июня – 100 тысяч гривен в месяц.
Для клиентов с высоким риском (нетрудоустроенные студенты, лица без подтвержденного дохода и т.д.) лимит составит 50 тысяч гривен. Для переводов сверх лимита необходимо будет предоставить банку документы, подтверждающие легальность доходов.
На что не распространяются ограничения Ограничения не касаются счетов по государственным программам (еВидновлення, Национальный кэшбек и другие), депозитных и кредитных счетов, а также боевых выплат и зарплат военных, поскольку они являются официальными доходами.
Какими будут тарифы на коммунальные услуги с нового года
- Что будет с тарифами на коммунальные услуги в январе
В 2025 году в Украине, в частности в Киеве, тариф на поставку тепла для населения останется на уровне 2024 года благодаря мораторию на повышение тарифов, который действует из-за военного положения. Мораторий также сохранится на газ, горячую воду и отопление.
Согласно данным Киевтеплоэнерго, в январе жители столицы будут платить за отопление 1654,41 гривны за Гкал.
- Цена на электроэнергию и льготные тарифы
С 1 января 2025 года тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей остаются на уровне 4,32 гривны за киловатт-час до конца апреля. Однако с 1 июня цена может вырасти до 6,64 гривны, а в течение 2 – 3 лет может вырасти до 9 гривен.
Такое повышение связано с требованиями МВФ по выравниванию тарифов до рыночного уровня.
Для потребителей, которые используют электроотопительные установки, до конца апреля 2025 года будет оставаться льготный тариф 2,64 гривны за киловатт при потреблении до 2 000 киловатт в месяц.
В январе цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами Нафтогаза, останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Для других поставщиков цена варьируется от 7,7 гривны до 9,90 гривны за кубометр. Мораторий на повышение цен на газ сохраняется до апреля 2024 года.
Тариф на холодную воду также не меняется в январе. Вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод пока обсуждается.
Сигареты существенно вырастут в стоимости
С начала нового года в Украине вырастут акцизы на сигареты, что приведет к подорожанию табачных изделий. Соответственно, в 2025 году цены на сигареты вырастут на 40 гривен из-за повышения акцизов, привязанных к евро. Об этом ранее сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Зачем Украине увеличивать акциз на сигареты Еврокомиссия призывает Украину приблизить акцизные ставки к минимальным уровням ЕС, где налоги на табак существенно выше. В 2024 году акциз в Украине составляет около 59 евро за 1000 сигарет, тогда как в странах ЕС этот показатель превышает 90 евро, а в некоторых государствах достигает 177 евро.
Соответственно, постепенно цены начнут расти следующим образом:
- 2025 год – 127,4 гривны за пачку;
- 2026 год – 142,1 гривны за пачку;
- 2027 год – 155,8 гривны за пачку;
- 2028 год – 173,6 гривны за пачку.
Интересно! По данным "Минфина", в ноябре 2024 года средняя цена на сигареты с фильтром украинских брендов составляла 91,15 гривны. Сигареты среднего класса стоили 98,28 гривны, а премиум-класса – 116,10 гривны.