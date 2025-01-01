"Исторические изменения" для ФЛП вступают в силу

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об историческом повышении налогов. Однако уже 25 декабря президент подписал закон, который регулирует порядок их уплаты.

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Документ предусматривает перенос внедрения новых налоговых изменений для физических лиц-предпринимателей с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года, сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, передает 24 Канал.

Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Законопроект 9319 подписан. Повышение для ФЛП вступает в силу с 1 января. Все как обещал.

В целом, подписанный президентом закон предусматривает:

отмену налогообложения задним числом (с 1 октября);

введение военного сбора для плательщиков единого налога с 1 января 2025 года;

предоставление льгот по уплате военного сбора для ФЛП на временно оккупированных территориях, ФЛП военнослужащих, ФЛП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом;

возможность зачисления уплаченного ФЛП военного сбора в счет минимального налогового обязательства.

Вместе с этим закон устанавливает:

обязанность уплаты 1% военного сбора для налогоплательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, а именно для физических лиц-предпринимателей III группы и юридических лиц III группы;

для налогоплательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, а именно для физических лиц-предпринимателей III группы и юридических лиц III группы; сбор для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (то есть 800 гривен в месяц);

(то есть 800 гривен в месяц); восстанавливается уплата ЕСВ;

с 1 января 2025 года вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ (единому социальному взносу), НДФЛ (налога с доходов физлиц) и ВС (военного сбора) для всех налоговых агентов.

Обратите внимание! В частности, ЕСВ 2025 года, кроме тех предпринимателей, которые платили взносы (22% ЕСВ от минимальной зарплаты за обычного сотрудника и 8,41% ЕСВ за работника с инвалидностью) за наемных работников, снова придется платить самозанятым лицам и ФЛП на упрощенной и общей системе налогообложения.

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Требования к выходу на пенсию растут

С 1 января 2025 года увеличивается требование к стажу, необходимому для получения пенсии по возрасту в 60 лет. Если в 2024 году для этого нужен будет 31 год стажа, то с 2025 года требование возрастет до 32 лет. Это касается как мужчин, так и женщин.

Кроме этого, уже в 2025 году украинцев может ожидать ряд других нововведений:

Сокращение "больших" пенсий

Пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов (сейчас размер таких пенсий составляет 23 610 гривен), временно урежут на определенный процент до завершения военного положения. Это будет касаться преимущественно специальных пенсионных выплат.

Списание средств на карточках у переселенцев

Внутренне перемещенные лица рискуют потерять средства на специальных счетах в "Ощадбанке", если:

в течение последних 12 месяцев не тратили деньги со счета;

не прошли процедуру идентификации.

В таких случаях пенсионные выплаты прекращаются, а остаток на счетах аннулируется.

Сокращение надбавок для чернобыльцев

Для пенсионеров, которые не работают и проживают в чернобыльской зоне, на период военного положения предусмотрена надбавка в 2 361 гривны. Однако это значительно меньше сумм, которые начисляются по решениям судов. Эта выплата доступна только тем, кто жил или работал в зоне в 1986 году. Те, кто переехал туда позже, права на надбавку не имеют.

Появится ли накопительная пенсия

Наряду с реформой солидарной системы, где планируется внедрение пенсионных баллов, снова обсуждается накопительная пенсия. Но ее запуск откладывали более 20 лет. Даже при самых оптимистичных прогнозах, новая система начнет действовать не раньше 2026 года и не коснется нынешних пенсионеров.

Вырастут ли соцвыплаты с 1 января 2025 года В 2025 году прожиточный минимум останется на уровне от 2 361 до 3 028 гривен. В то же время минимальная зарплата тоже не изменится и составит 8 000 гривен. Таким образом, все социальные выплаты, зависящие от этих показателей – не вырастут с 1 января.