Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Варшава планирует активизировать экспорт электроэнергии в случае энергетического кризиса.

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Угрозы от Словакии и позиция Варшавы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности прекращения экспорта электроэнергии в Украину, которая с начала войны в значительной степени зависит от импорта. Это обостряет ситуацию на фоне энергетических вызовов, в частности уничтожения украинской инфраструктуры из-за атак России.

В ответ польские чиновники заявили, что готовы начать поставки электроэнергии, чтобы поддержать Украину в сложное время. Это может помочь стабилизировать украинскую энергосистему в случае непредвиденных действий со стороны Словакии.

Российский фактор в энергетическом конфликте

Словакия по-прежнему в значительной степени зависит от поставок газа и нефти из России, что вызывает споры внутри Европейского Союза. Киев, в свою очередь, может остановить транзит российской нефти через трубопровод "Дружба", если Словакия прекратит экспорт электроэнергии.

Эта ситуация подчеркивает насущную необходимость Европы уменьшить зависимость от российских энергоносителей. Несмотря на санкции, газ и нефть остаются вне ограничений ЕС, что позволяет странам продолжать сотрудничество с Россией.

Контекст энергетического кризиса в Украине

Российские ракетные удары уничтожили около половины энергогенерирующих мощностей Украины, что заставило страну зависеть от импорта энергии, в частности из Словакии. Польша, со своей стороны, демонстрирует готовность стать альтернативным источником поддержки, если ситуация обострится.