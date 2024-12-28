В то же время нельзя исключать, что к Роберту Фицо присоединится Виктор Орбан, и вдвоем они могут открыть "энергетический фронт" против Украины. Политолог Тарас Загородний отметил в разговоре с 24 Каналом, что нужно различать действия Орбана и Фицо, ведь их политика в отношении Украины существенно отличается.

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Фицо поступает иначе

Загородний отметил, что, например, Орбан запрещает транзит военных грузов в Украину через свою территорию. Также Венгрия не оказывает военной помощи нашей стране.

Фицо поступает иначе. Он больше говорит, но на самом деле ничего не делает такого, чтобы можно было характеризовать как действие, которое можно считать совсем враждебным по отношению к Украине. Он зарабатывает деньги,

– подчеркнул политолог.

Премьер Словакии, например, не запрещает транзит товаров, в частности, военных грузов через свою территорию в Украину. Также происходит сотрудничество в области оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, по его словам, на словацкой территории многое ремонтируется, есть производства.

Обратите внимание! По мнению Тараса Загороднего, остановить поставки электроэнергии в нашу страну Роберт Фицо и Виктор Орбан, скорее всего, не смогут, потому что Украина находится в единой энергетической сети с Европой. Электроэнергия будет поступать к нам или через Польшу будет, или через другие европейские страны.

В то же время Словакия совершает транзит электроэнергии и продает нефтепродукты тоже не за "спасибо". У них покупается это все, и Фицо все же умеет считать деньги. Поэтому это достаточно отчаянная попытка "взять на понт". Однако вряд ли все это закончится чем-то плохим для Украины,

– пояснил Тарас Загородний.

Политолог добавил, что Фицо, вероятно, не рискнет что-то подобное делать, потому что это потеря денег для Словакии.

А если что-то произойдет, то специалисты говорят, что нефтепровод "Дружба" давно нуждается в капитальном ремонте. В Украине неспокойно, и он может на время остановиться по разным техническим причинам, пока не изменится мнение в Братиславе,

– предположил он.

Напомним, что контракт по транзиту российского газа через территорию Украины заканчивается 1 января 2025 года. По словам Владимира Зеленского Украина не будет давать возможностей России в дальнейшем зарабатывать на передаче газа другим странам. В частности, речь идет о Словакии.

В ответ Роберт Фицо заявил, что Братислава может рассмотреть возможность введения "взаимных мер" против Украины. Премьер Словакии отметил 27 декабря, что одной из таких мер может стать остановка резервных поставок электроэнергии Украине.