Водночас не можна виключати, що до Роберта Фіцо приєднається Віктор Орбан, і удвох вони можуть відкрити "енергетичний фронт" проти України. Політолог Тарас Загородній зазначив у розмові з 24 Каналом, що потрібно розрізняти дії Орбана та Фіцо, адже їхня політика щодо України суттєво відрізняється.

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Фіцо вчиняє інакше

Загородній зауважив, що, наприклад, Орбан забороняє транзит військових вантажів в Україну через свою територію. Також Угорщина не надає військової допомоги нашій країні.

Фіцо вчиняє інакше. Він більше говорить, але насправді нічого не робить такого, щоб можна було характеризувати як дію, яку можна вважати зовсім ворожою щодо України. Він заробляє гроші,

– наголосив політолог.

Прем'єр Словаччини, наприклад, не забороняє транзит товарів, зокрема, військових вантажів через свою територію в Україну. Також відбувається співробітництво у галузі оборонно-промислового комплексу. Крім того, за його словами, на словацькій території багато чого ремонтується, є виробництва.

Зверніть увагу! На думку Тараса Загороднього, зупинити постачання електроенергії до нашої країни Роберт Фіцо та Віктор Орбан, скоріш за все, не зможуть, тому що Україна перебуває в єдиній енергетичній мережі з Європою. Електроенергія буде надходити до нас або через Польщу буде, або через інші європейські країни.

Водночас Словаччина транзитує електроенергію і продає нафтопродукти теж не за "дякую". У них купується це все, і Фіцо все ж таки уміє рахувати гроші. Тому це достатньо відчайдушна спроба "взяти на понт". Однак навряд чи все це закінчиться чимось поганим для України,

– пояснив Тарас Загородній.

Політолог додав, що Фіцо, імовірно, не ризикне щось подібне робити, тому що це втрата грошей для Словаччини.

А якщо щось відбудеться, то фахівці говорять, що нафтопровід "Дружба" давно потребує капітального ремонту. В Україні неспокійно, і він може на певний час зупинитися з різних технічних причин, поки не зміниться думка в Братиславі,

– припустив він..

Нагадаємо, що контракт щодо транзиту російського газу через територію України закінчується 1 січня 2025 року. За словами Володимира Зеленського Україна не даватиме можливостей Росії надалі заробляти на передачі газу іншим країнам. Зокрема, йдеться про Словаччину.

У відповідь Роберт Фіцо заявив, що Братислава може розглянути можливість запровадження "взаємних заходів" проти України. Прем'єр Словаччини наголосив 27 грудня, що одним з таких заходів може стати зупинка резервного постачання електроенергії Україні.