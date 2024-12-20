У чому полягає конфлікт зі Словаччиною

Зокрема прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що був здивований відмовою Володимира Зеленського щодо дозволу транзиту, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Видання зазначає, що політики обговорили це питання на саміті в Брюсселі. Однак Зеленський сказав, що Україна не буде транзитувати російський газ, доки не отримає гарантій, що Кремль не отримає фінансової вигоди під час війни.

Це залишає імпортерів, таких як Словаччина, з обмеженими варіантами для збереження цього маршруту. Країна пропонувала кілька альтернатив, таких як зміна власності на газ перед тим, як він потрапить на територію України, але Зеленський відкинув ці ідеї як "ігри", розповів Фіцо журналістам у четвер увечері

– пише Bloomberg.

Водночас Фіцо поставив під сумнів, чи має Україна "право шкодити економічним і національним інтересам окремої держави-члена ЄС" за цих обставин. Тобто якщо Київ не дозволить транзит газу, Фіцо розгляне можливість запровадження відповідних заходів проти України під час Різдвяних свят.

Відносини між Словаччиною та Україною

У матеріалі нагадали, що наразі Словаччина постачає Україні:

електроенергію;

гуманітарну допомогу ;

приватні постачання зброї, зокрема боєприпасів.

Однак уряд під керівництвом Фіцо відмовляється надавати військову допомогу зі своїх власних запасів. Крім того, Братислава відкидає підтримку членства України в НАТО.

Також Словаччина намагається підтримувати дружні відносини з Москвою. Влада країни критикує участь США та більшості країн Євросоюзу у війні через військову підтримку України.

Словацький прем'єр заявив, що хоче продовжити переговори з Європейською комісією впродовж наступних трьох-чотирьох днів, щоб знайти "аргументи щодо України". Він також зазначив, що його дискусії з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем були більш конструктивними, і його здивували "різкі" слова Зеленського, –

йдеться у тексті Bloomberg.

Важливо! Зеленський же заявив, що розуміє фінансові занепокоєння Словаччини. Водночас український лідер додав, що "трохи соромно говорити про гроші, коли ми втрачаємо людей".