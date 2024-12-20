В чем заключается конфликт со Словакией

В частности премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что был удивлен отказом Владимира Зеленского о разрешении транзита, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Издание отмечает, что политики обсудили этот вопрос на саммите в Брюсселе. Однако Зеленский сказал, что Украина не будет транзитировать российский газ, пока не получит гарантий, что Кремль не получит финансовой выгоды во время войны.

Это оставляет импортеров, таких как Словакия, с ограниченными вариантами для сохранения этого маршрута. Страна предлагала несколько альтернатив, таких как изменение собственности на газ перед тем, как он попадет на территорию Украины, но Зеленский отверг эти идеи как "игры", рассказал Фицо журналистам в четверг вечером

– пишет Bloomberg.

В то же время Фицо поставил под сомнение, имеет ли Украина "право вредить экономическим и национальным интересам отдельного государства-члена ЕС" при этих обстоятельствах. То есть если Киев не разрешит транзит газа, Фицо рассмотрит возможность введения ответных мер против Украины во время Рождественских праздников.

Отношения между Словакией и Украиной

В материале напомнили, что сейчас Словакия поставляет Украине:

электроэнергию;

гуманитарную помощь ;

частные поставки оружия, в частности боеприпасов.

Однако правительство под руководством Фицо отказывается предоставлять военную помощь из своих собственных запасов. Кроме того, Братислава отвергает поддержку членства Украины в НАТО.

Также Словакия пытается поддерживать дружеские отношения с Москвой. Власти страны критикуют участие США и большинства стран Евросоюза в войне из-за военной поддержки Украины.

Словацкий премьер заявил, что хочет продолжить переговоры с Европейской комиссией в течение следующих трех-четырех дней, чтобы найти "аргументы по Украине". Он также отметил, что его дискуссии с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем были более конструктивными, и его удивили "резкие" слова Зеленского, –

говорится в тексте Bloomberg.

Важно! Зеленский же заявил, что понимает финансовые беспокойства Словакии. В то же время украинский лидер добавил, что "немного стыдно говорить о деньгах, когда мы теряем людей".