Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України в телеграм-каналі.

До теми У Саудівській Аравії Україна та США обговорюватимуть початкове припинення вогню, – Віткофф

Що сказав Зеленський про переговори України та США в Ер-Ріяді

Володимир Зеленський зазначив, що наступного тижня, в понеділок, запланований його візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі,

– сказав глава держави.

Президент також наголосив, що він і його команда говорили президенту США Дональду Трампу, що Україна працює та працюватиме винятково конструктивно заради швидкого та надійного миру.