Глава держави наголосив, що українці найбільше хочуть справжнього миру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського в X.

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Україна розраховує на підтримку США, – Зеленський

Президент Зеленський наголосив, що робота із партнерами триває, зокрема, із США.

"Вже були розмови, ще готуємось до інших кроків найближчим часом", – написав він, коментуючи контакти із Європою.

Глава держави також наголосив на важливості зробити дипломатію "дійсно змістовною" та спрямованою на якнайшвидше закінчення війни.

Нам потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей. Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна дуже розраховує на підтримку США на шляху до миру, який потрібен "якомога швидше".

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський зауважив, що до миру "ще дуже й дуже далеко". Після цього Трамп українського президента знову розкритикував.

Американський очільник назвав це "найгіршою заявою", сказав, що "Америка довго цього терпіти не буде", і знову повторив своє твердження, що "цей хлопець не хоче миру", доки його підтримують Штати.

До критики Трампа одразу долучився Ілон Маск.

"Зеленський хоче вічну війну, нескінченну хабарницьку м'ясорубку. Це зло", – заявив той.