Глава государства подчеркнул, что украинцы больше всего хотят настоящего мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в X.

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Украина рассчитывает на поддержку США, – Зеленский

Президент Зеленский отметил, что работа с партнерами продолжается, в частности, с США.

"Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время", – написал он, комментируя контакты с Европой.

Глава государства также отметил важность сделать дипломатию "действительно содержательной" и направленной на скорейшее окончание войны.

Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят этого больше всего, потому что война разрушает наши города и села, мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина очень рассчитывает на поддержку США на пути к миру, который нужен "как можно скорее".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский отметил, что до мира "еще очень и очень далеко". После этого Трамп украинского президента снова раскритиковал.

Американский глава назвал это "худшим заявлением", сказал, что "Америка долго этого терпеть не будет", и снова повторил свое утверждение, что "этот парень не хочет мира", пока его поддерживают Штаты.

К критике Трампа сразу присоединился Илон Маск.

"Зеленский хочет вечную войну, бесконечную взяточническую мясорубку. Это зло", – заявил тот.