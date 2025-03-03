Иначе угрожают оставить соглашение об ископаемых "без движения". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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США требуют извинений перед камерами

В Белом доме заявили, что соглашение по украинским недрам пока не будут рассматривать, в понедельник, 3 марта.

Они ждут извинений президента Украины на камеру.

Один высокопоставленный чиновник сказал мне, что ничего не будет происходить с этим соглашением о полезных ископаемых, пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесет публичных извинений за то, как он вел себя в Овальном кабинете во время той встречи,

– сказал репортер Fox News Питер Дуси, ссылаясь на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

Напомним, что Трамп слишком возмущался, что Штаты якобы обидели в их "заветном Овальном кабинете".

К слову, срыв соглашения об ископаемых, подписание которого отложили Штаты, выгодно для Кремля. Эти договоренности между Украиной и Штатами не входят в интересы России.

В частности, Путин боится долгосрочных американских инвестиций в Украину. А потому уже взялся предлагать Трампу свои ресурсы.