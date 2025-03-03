Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News. Такое мнение высказал советник по нацбезопасности президента США Майк Уолц.

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Переговоры возможны, если Зеленский изменит свою позицию

Майк Уолц рассказал, что если лидер Украины будет просить прощения за прошлый инцидент и выразит желание подписать соглашение о редкоземельных металлах, то президент Трамп завершит процесс его заключения. Тогда Украина и США будут продолжать совместную работу.

Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о том, что произошло, готов подписать соглашение по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба,

– сказал советник по нацбезопасности.

Майк Уолц заявлял, что для урегулирования конфликта Украина может пойти на территориальные уступки в рамках мирного соглашения. Но уступить должна будет и Россия. Уолц также в очередной раз заверил, что Соединенные Штаты не видят Украину в НАТО, а гарантии безопасности должна предоставлять в первую очередь Европа.

Напомним, конфликт между Украиной и США начался, когда президенты поссорились в Белом доме. Тогда их разговор перерос в словесную перепалку, которая остановила визит украинской делегации и подписания исторического соглашения. Трамп тогда обвинял Владимира Зеленского в неблагодарности за оказанную помощь, а президент Украины отстаивал свой взгляд относительно войны и ее справедливого завершения.