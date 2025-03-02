Советник по национальной безопасности Майк Волц сказал, что мирное соглашение будет содержать территориальные уступки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир CNN.

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Что сказал Волц

По словам чиновника США, любое мирное соглашение в Украине будет содержать "определенный тип территориальной уступки для гарантий безопасности на будущее". Советник Трампа отметил, что уступки также нужны и со стороны России.

Волц также ответил на вопрос о том, означает ли это гарантии безопасности со стороны США.

Это должны быть гарантии безопасности под руководством Европы... И тогда, вы знаете, давайте не забегать слишком далеко вперед, какой тип поддержки мы предоставляем или нет, это будет предмет переговоров,

– пояснил он.

Также Волц высказался о членстве Украины в НАТО. Он, как и другие члены команды Трампа, сохраняет резкую тональность. Волц сказал, что "уже очевидно", что США не видят Украину в Альянсе.