Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прямой эфир CNN.

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Уолтц сказал, хочет ли Трамп отставки Зеленского

Советник Трампа по национальной безопасности ответил, хочет ли президент США, чтобы Зеленский ушел в отставку.

Нам нужен лидер, который сможет разобраться с нами, в конце концов разобраться с русскими и закончить эту войну. И если станет очевидным, что личные или политические мотивы президента Зеленского расходятся с тем, чтобы прекратить боевые действия в его стране, тогда, я думаю, мы имеем настоящую проблему,

– заявил Уолтц.

Также он спросил, как будет выглядеть война России против Украины через год. Заявил, мол, терпение американцев "продолжать предоставлять миллиарды без конца края не безгранично".

И мы также дали это понять президенту Зеленскому в конце встречи,

– сказал чиновник.

Также он повторил тезис госсекретаря США Марко Рубио, что время якобы "не на стороне" Зеленского. Кроме того, подчеркнул, война должна закончиться.

А для этого нужны территориальные уступки. Это потребует российского контроля. Это потребует уступок по гарантиям безопасности. Для этого все стороны должны сесть за стол переговоров. И мы очень упорно работаем над продвижением этих переговоров. В Эр-Рияде мы договорились с россиянами. Мы работаем над тем, чтобы достичь договоренностей, как мы думали, с украинцами. А потом мы объединим все стороны. Только президент Трамп может это сделать,

– заявил советник Трампа.

Кроме того, Майк Уолтц отмечал, что администрация президента США "сомневается в готовности" Владимира Зеленского завершить "конфликт" (полномасштабную войну России против Украины) и желании "добросовестно вести переговоры".

Заметим, что заявления Уолтца активно распространяют кремлевские пропагандисты. Кстати, российский диктатор уже неоднократно называл президента Владимира Зеленского якобы "нелегитимным" и цинично требовал проведения выборов в Украине.

Важно! В условиях военного положения запрещено проведение выборов президента Украины. В частности, это закреплено в статье 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".