Про це пише 24 Канал з посиланням на Fox News. Таку думку висловив радник з нацбезпеки президента США Майк Волц.

Дивіться також Головна розвідниця США в прямому ефірі видала порцію фейкових заяв про Україну

Переговори можливі, якщо Зеленський змінить свою позицію

Майк Волц розповів, що якщо лідер України проситиме вибачення за минулий інцидент та висловить бажання підписати угоду про рідкісноземельні метали, то президент Трамп завершить процес її укладання. Тоді Україна та США продовжуватимуть спільну роботу.

Ми повинні почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, готовий підписати угоду щодо мінералів і брати участь у мирних переговорах. Це не надто велике прохання,

– сказав радник з нацбезпеки.

Майк Волц заявляв, що для врегулювання конфлікту Україна може піти на територіальні поступки в межах мирної угоди. Але поступитися повинна буде і Росія. Волц також вкотре запевнив, що Сполучені Штати не бачать Україну в НАТО, а гарантії безпеки має надавати в першу чергу Європа.

Нагадаємо, конфлікт між Україною та США почався, коли президенти посварилися в Білому домі. Тоді їхня розмова переросла в словесну перепалку, яка зупинила візит української делегації та підписання історичної угоди. Трамп тоді звинувачував Володимира Зеленського в невдячності за надану допомогу, а президент України відстоював свій погляд щодо війни і її справедливого завершення.