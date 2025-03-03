Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Габбард для Fox News. Нагадаємо, очільниця розвідки вірить в "біолабораторії" в Україні.

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Що сказала Габбард про Україну

Вона почала свою промову з тез про те, що Трамп хоче миру, а Зеленський хоче воювати і нібито не зупиняється перед загрозою потенційної третьої світової війни або навіть ядерної війни.

Щодо суперечки в Білому домі, то Габбард вважає, що Зеленський кинув виклик Трампу, Венсу та всім американцям перед камерами.

Загалом вона усіляко очорнювала Зеленського, а щодо свого керівництва без кінця повторювала "вони за свободу та мир". Ця риторика дуже схожа на російську, коли Путіна намагаються подати ледь не миротворцем, а українців – показати як людей, які чомусь не зупиняються і хочуть далі проливати кров.

Скасування виборів в Україні, замовчування політичних партій або навіть кримінальне переслідування чи ув'язнення, обмеження свободи віросповідання, закриття церков, замовчування політичної опозиції, тотальний державний контроль над засобами масової інформації – ми можемо скласти цілий список питань, які суперечать цінностям демократії та свободи,

– так Габбард описала ситуацію в Україні.

Далі вона вкотре процитувала Венса. Мовляв, так, українці виступають проти Путіна, "але за що вони насправді борються і чи узгоджується це з цінностями демократії та свободи". Таким чином, Габбард цинічно проігнорувала очевидне та подала війну українців за незалежність як те, в чому можна сумніватися.

Те, що для Габбард ближчі росіяни, аніж українці, вона не ховає. США більше не вважають Росію значною кіберзагрозою, усі плани та операції щодо неї скасовують.