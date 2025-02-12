Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про призначення Габбард

Кандидатуру Габбард було затверджено 52 голосами "за" при 48 "проти", при цьому один республіканець, сенатор Мітч Макконнелл, приєднався до демократів, які виступали проти неї.

Перед голосуванням лідер сенатської меншості, демократ Чак Шумер закликав своїх колег-республіканців переглянути рішення щодо затвердження кандидатури Габбард на посаду.

Я прошу своїх колег – я знаю, що зараз остання хвилина – подумати двічі, проголосувати "ні", як ми всі й голосуватимемо, бо це жахлива кандидатура, яка поставить під загрозу нашу національну безпеку та наші розвідувальні операції в усій країні та світі,

– заявив Шумер.

Під час слухань Габбард змушена була відповісти на питання сенаторів щодо своїх суперечливих висловлювань у минулому.

Зокрема, найбільше їй довелося пояснювати свою позицію щодо Едварда Сноудена - викривача Агентства нацбезпеки США, який опублікував дані про шпигунську програму PRISM. Раніше Габбард підтримувала ідею помилування Сноудена, але під час слухань змінила свою думку.

Кілька республіканців, які раніше висловлювали сумніви щодо кандидатури Габбард, зрештою підтримали її.

Сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі заявила, що вона проголосує за затвердження кандидатури Габбард, зазначивши, що у неї все ще є "побоювання з приводу деяких позицій, які вона відстоювала раніше", але додоада, що Габбард "привносить незалежне мислення і необхідний нагляд у її нову роль".

Як директор Національної розвідки США, Габбард буде керувати 18 розвідувальними службами з бюджетом близько 100 мільярдів доларів і виконуватиме роль головного радника президента Трампа з питань розвідки.

Що відомо про Габбард

Габбард скандально відома через свої зустрічі з сирійським диктатором Башаром Асадом, критику ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані та заявами про політику США щодо України, яку вона називала "другим Афганістаном".

Водночас на слуханнях вона підкреслила, що не є "маріонеткою Путіна", чи Асада і залишається вірною США.

В Україні Габбард критикували за поширення прокремлівських поглядів. Після початку повномасштабного вторгнення вона заявила, що США та НАТО нібито спровокували Росію і тому вона напала на Україну.

Крім того, у березні 2022 року, слідом за заявами російської влади, вона стверджувала, що в Україні нібито функціонують 25 біолабораторій, які створили США.