Інакше погрожують залишити угоду про копалини "без руху". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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США вимагають вибачень перед камерами

У Білому домі заявили, що угоду щодо українських надр поки не розглядатимуть, у понеділок, 3 березня.

Вони чекають вибачень президента України на камеру.

Один високопосадовець сказав мені, що нічого не відбуватиметься з цією угодою про корисні копалини, доки Зеленський не вийде перед камерами та не принесе публічних вибачень за те, як він поводився в Овальному кабінеті під час тієї зустрічі,

– сказав репортер Fox News Пітер Дусі, посилаючись на високопосадовця адміністрації Трампа.

Нагадаємо, що Трамп аж надто обурювався, що Штати нібито образили у їхньому "заповітному Овальному кабінеті".

До слова, зрив угоди про копалини, підписання якого відклали Штати, вигідне для Кремля. Ці домовленості між Україною та Штатами не входять в інтереси Росії.

Зокрема, Путін боїться довгострокових американських інвестицій в Україну. А тому уже взявся пропонувати Трампу свої ресурси.