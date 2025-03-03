Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Аналитики отмечают, что соглашение о редкоземельных металлах между Украиной и США Россия считает вредным для своих целей, из-за чего на пропагандистских каналах появляются сюжеты о том, как США "шантажируют" Украину этим документом.

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Россия предлагает США конкурентные предложения

Пропагандисты рассказывают, что в соглашении нет "ничего хорошего для Киева", оно является "унизительным" для Украины и Зеленский "продаст блага своей страны за бесценок", если подпишет его.

Также Россия всячески пытается помешать подписанию документа, предоставляя США конкурентные предложения.

Как это было 24 февраля, когда Владимир Путин предложил Трампу свои ископаемые, заявив, что якобы Россия имеет гораздо больше редкоземельных материалов, чем Украина. Правда, речь шла не только о ресурсах на российских территориях, но и на оккупированных украинских.

Кроме того, кремлевский диктатор предложил США российский алюминий.

А новоназначенный специальный представитель Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова сотрудничать с США в энергетической сфере и такое сотрудничество является ключевым для "более устойчивой мировой экономики".

К слову, Россия также ведет переговоры с бизнесом США о его возвращении. В общем американским компаниям будет легче вернуться в Россию из-за попыток Белого дома сблизиться с Кремлем, а сам Путин хорошо знает о слабых местах Трампа – торговлю и деньги.

Кремль боится долгосрочных инвестиций США в Украину

Как отмечают аналитики, Кремль имеет личный интерес в том, чтобы подписание соглашения не состоялось, потому что оно обязывает США к долгосрочным инвестициям, в частности, и в военной сфере, в Украину, а это является "препятствием для достижения целей" Путина в Украине.

Любая сделка, которая связывает Штаты с независимой и суверенной Украиной, противоречит долгосрочным целям России по изоляции и завоеванию Украины,

– цитируют в ISW министра финансов США Скотта Бессента.

Также срывом соглашения Россия надеется заставить Украину пойти на значительные территориальные уступки во время будущих переговоров. Для Кремля главное, чтобы это произошло до того, как российская армия потеряет способность продвигаться на поле боя.