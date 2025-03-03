Для опытных дипломатических наблюдателей гневная критика Дональда Трампа Владимира Зеленского в Овальном кабинете выглядела как спланированная политическая ловушка, призванная дискредитировать украинского лидера и разрешить США спокойно начать желаемое сближение с Москвой, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп рассчитывает на встречу с Путиным раньше

Независимо от того, была ли эта ситуация спланированной, Москва теперь ожидает, что переговоры, направленные на восстановление отношений между США и Россией, продолжатся и, вероятно, ускорятся в ближайшие недели.

Ничего не было объявлено публично. Но в частном порядке ходят разговоры о том, что саммит Трампа и Путина, который всегда был на повестке дня, теперь будет ускорен,

– пишет издание.

В Москве радуются, что поскольку Зеленский находится в ссоре с Трампом и его командой, сложные переговоры по завершению войны в Украине теперь отступят на второй план, уступая место ряду потенциально выгодных экономических соглашений между США и Россией, которые уже обсуждаются за закрытыми дверями.

Эр-Рияд стал местом первого раунда чрезвычайных переговоров в прошлом месяце, в которых приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

CNN узнало, что происходит подготовка ко второму раунду переговоров, который может состояться в ближайшее время, вероятно, в одной из стран Персидского залива.

Кроме того, главный экономический посланник Кремля на этих переговорах, Кирилл Дмитриев, сообщил изданию, что сотрудничество с США может "включать сделки в энергетической сфере" определенного рода, но подробности пока не разглашены.

"Бизнес-способности Трампа ломают нарративы Байдена. Попытка победить Россию потерпела крах", – прокомментировал Дмитриев в соцсети "X".

Отдельно, Financial Times сообщает, что ведутся усилия привлечь американских инвесторов к восстановлению российского газопровода "Северный поток-2", который Германия остановила в начале российского вторжения в Украину.