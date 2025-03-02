Администрация Трампа хочет устранить Зеленского как фактор влияния на будущие события. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также У Чарльза таких проблем нет: СМИ отметили стиль Зеленского во время визита к королю

Спланированная операция против Зеленского в Овальном кабинете

Была ли эта ситуация организована намеренно или нет, но Москва, которая быстро отреагировала на спор в Вашингтоне, теперь ожидает активизации переговоров по нормализации отношений между США и Россией.

Публично ни о каких договоренностях не объявлялось, однако в дипломатических кругах активно обсуждают возможность того, что встреча Трампа с Путиным, которая всегда оставалась в перспективе, теперь может произойти значительно быстрее.

В Кремле растет оптимизм относительно того, что из-за напряженности между Зеленским и администрацией Трампа вопрос прекращения войны в Украине может отойти на второй план. Зато приоритетом станут перспективные экономические соглашения между США и Россией, которые уже обсуждаются за закрытыми дверями.

США и Россия сближаются

Эр-Рияд стал местом первых чрезвычайных переговоров между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как стало известно CNN, сейчас идет подготовка ко второму раунду таких переговоров, который может состояться в ближайшее время, вероятно, также в стране Персидского залива.

Кремлевский представитель по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев уже отметил в интервью CNN, что потенциальное сотрудничество с Вашингтоном может охватывать определенные энергетические соглашения, хотя деталей пока не раскрыто.

Между тем Financial Times сообщает о попытках привлечь американских инвесторов к восстановлению газопровода "ПИвничний поток 2", остановленного Германией в начале российского вторжения в Украину.

Дмитриев призвал США и Россию сконцентрироваться на экономическом росте, прорывах в сфере искусственного интеллекта и научных проектах и долгосрочных совместных научных проектах, таких как "исследование Марса". Он даже опубликовал в соцсети X графику, демонстрирующую воображаемую совместную миссию США, России и Саудовской Аравии на Марс, вероятно, на ракете SpaceX.

Несмотря на очевидные риски, ведения бизнеса с Россией может принести значительные прибыли. Россия обладает четвертыми по величине запасами редкоземельных металлов, превосходящими украинские, что выглядит привлекательным для президента Трампа, который известен своей прагматичной бизнес-стратегией.

"Деловая хватка Трампа разрушает нарративы Байдена. Попытка победить Россию провалилась", – написал Дмитриев в X.

Однако изменения во внешней политике США, которые произошли после инаугурации Трампа, похоже, выходят за пределы экономики. Речь идет о фундаментальной перестройке отношений между Вашингтоном и Москвой, что может оставить Европу в изоляции.

Даже Кремль, похоже, удивлен скоростью этих изменений.

Новая администрация (США) быстро меняет все конфигурации внешней политики. Это во многом совпадает с нашим видением,

– заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российскому государственному телевидению.

Почему Трамп выбрал именно Кремль, а не традиционных союзников США, остается предметом активных обсуждений.

Но многим удивленным наблюдателям оба объяснения необычного поворота Трампа к Кремлю кажутся одинаково неуместными.

"Обычно напряженные, если не откровенно враждебные, отношения между США и Россией, похоже, переходят в новую радикальную фазу", – отметили CNN.