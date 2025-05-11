В 2025 году Соединенные Штаты и Китай снова оказались в центре торгового конфликта. Администрация президента Дональда Трампа в конце концов повысила тарифы на китайский импорт до 145%, что стало самым высоким уровнем за более чем столетие. Китай ответил зеркальными мерами, включая тарифы на американские товары и ограничения экспорта редкоземельных металлов, критически важных для высокотехнологичной промышленности США.

Эта торговая война разошлась эхом по всему миру. Она вызывает беспокойство относительно инфляции, роста расходов для потребителей и потенциального замедления экономического роста, особенно – среди техногигантов, которые зависят от китайских поставок. Это Apple и ряд производителей ИИ-чипов, от которых зависит дальнейшее развитие технологии.

24 Канал подробно рассказывает о влиянии тарифов на Apple и другие технокомпании.

Диверсификация производства как стратегия смягчения влияния

Во время конференции с инвесторами по итогам второго квартала 2025 года генеральный директор Apple Тим Кук впервые прокомментировал влияние новых тарифов на компанию. Он отметил, что во втором квартале влияние было "ограниченным", но спрогнозировать ситуацию на следующий квартал сложно. При текущих условиях, Apple ожидает, что тарифы добавят примерно 900 миллионов долларов к расходам в третьем квартале.

Кук подчеркнул, что эта оценка актуальна только при условии неизменности глобальных тарифных ставок и отсутствия новых тарифов. Он также предостерег от использования этой оценки для прогнозирования влияния тарифов в будущих кварталах, поскольку существуют "уникальные факторы", которые влияют на июньский квартал.

В интервью CNBC Кук отметил, что Apple уже производит около половины iPhone для американского рынка в Индии, а большинство других продуктов – во Вьетнаме. Это позволяет компании уменьшить зависимость от китайского производства и смягчить влияние тарифов.

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Новости об ограниченном влиянии тарифов на Apple стали облегчением для инвесторов, хотя беспокойство относительно будущих кварталов сохраняется из-за быстрых изменений в торговой политике США.

Несмотря на жесткую риторику, появляются признаки возможного ослабления напряжения. По сообщениям New York Post, администрация Трампа рассматривает возможность снижения тарифов на китайский импорт до 50% уже в мае. Это в конце концов может привести к деэскалации торгового конфликта.

Подорожает ли iPhone

Как ранее писал 24 Канал, если тарифы сохранятся, базовая модель iPhone может подорожать с 799 до более 1000 долларов, а модели Pro – до 1500 или даже 3500 долларов в случае переноса производства в США.

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Несмотря на призывы Белого дома вернуть производство iPhone в Америку, аналитики сомневаются в реалистичности этого шага. Еще Стив Джобс в 2011 году указывал, что США не имеют достаточно инженеров для поддержки такого масштаба, а Тим Кук добавлял: главное преимущество Китая – концентрация навыков и точности.

Apple активно переориентируется: часть производства уже перенесено в Индию, которая становится новым хабом. Только за год оттуда экспортировали iPhone на 17 миллиардов долларов. В марте компания даже экстренно доставила самолетами продукцию в США, пытаясь опередить новые пошлины.

Однако администрация Трампа обложила пошлинами и Индию (26%), и Вьетнам (46%) – страны, куда Apple перемещала производство. Это создает новую волну неопределенности: акции Apple упали, компания потеряла 640 миллиардов рыночной капитализации, а потребители в США начали обновлять смартфоны раньше – потому что опасаются резкого подорожания.

Хотя производство в Индии растет, этого недостаточно для покрытия глобального спроса. И несмотря на возможное повышение цен, большинство пользователей в США, которые берут iPhone в рассрочку, могут почти не почувствовать изменений. Однако для тех, кто покупает полную стоимость, это будет болезненно.

Apple остается в сложном положении: производство в США остается маловероятным, а торговая политика США ограничивает маневры по диверсификации. Как отмечал источник The Washington Post, "iPhone не вернется к производству в Америке".

Какова ситуация в других компаниях

В 2025 году эскалация торговой войны между США и Китаем существенно повлияла только на Apple. Тарифы заставили крупные технологические компании адаптироваться к новым реалиям.

В частности американские производители полупроводников испытали значительное влияние из-за новых экспортных ограничений.



AMD прогнозирует потерю дохода в размере 1,5 миллиарда долларов в 2025 году из-за ограничений на экспорт ИИ-чипов в Китай, что снизит ее валовую маржу на 11%.



Nvidia же, чтобы сохранить присутствие на китайском рынке, планирует выпустить упрощенную версию своего H20 ИИ-чипа с ограниченными возможностями.



Intel сталкивается с двойным давлением: с одной стороны – ограничения на экспорт оборудования для производства чипов, с другой – уменьшение спроса со стороны китайских клиентов, которые переходят на местные альтернативы.

Amazon Web Services (AWS) подготовила внутренние инструкции для сотрудников относительно возможных вопросов клиентов о тарифах, суверенитете данных и политических ограничениях. Хотя AWS менее зависима от китайского аппаратного обеспечения, высокие тарифы на китайское оборудование могут повлиять на инфраструктуру и ценообразование облачных услуг.

Тарифы на китайские товары также привели к росту цен на потребительскую электронику. Согласно данным Consumer Technology Association, цены на ноутбуки и планшеты могут вырасти на 45%, на игровые консоли – до 40%, а на смартфоны – до 26%. Это заставило потребителей обновлять устройства раньше, опасаясь дальнейшего роста цен.

Важно! Согласно опросу Reuters/Ipsos, более 70% американцев ожидают роста цен на бытовую электронику. Компании, такие как Columbia Sportswear и AutoZone, уже готовятся к повышению цен, чтобы компенсировать дополнительные расходы. Экономисты отмечают, что основное бремя тарифов ложится на американских потребителей, а не на иностранных производителей.

В то же время китайский производитель микросхем SMIC сообщил о значительном росте прибыли в первом квартале 2025 года, что частично обусловлено увеличением заказов из США перед ожидаемым повышением тарифов. Однако компания предупреждает о возможном снижении доходов в следующем квартале из-за снижения производственных показателей и влияние торговых напряжений между США и Китаем.

SMIC внимательно следит за ситуацией, поскольку длительные тарифы могут привести к снижению спроса и росту цен.

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Чем грозит ответ Китаю

В ответ на американские тарифы Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов, критически важных для производства полупроводников. Это создает дополнительные вызовы для американских технологических компаний, которые зависят от этих материалов.

Например, ограничения требуют от компаний получения специальных разрешений на экспорт, что может занимать до 45 дней, создавая риск перебоев в поставках для американских производителей.

Также ответ Китая влияет на американскую медицинскую отрасль. Например, один из металлов, гадолиний, используется в контрастных веществах для МРТ, а иттрий и лютеций – в производстве радиофармацевтических препаратов для лечения рака. Американские компании, такие как GE HealthCare и Bayer, сообщили о наличии запасов, но внимательно следят за ситуацией.

Пока власти США принимают меры для смягчения последствий этих ограничений, включая поиск альтернативных поставщиков и развитие внутреннего производства редкоземельных металлов. Однако эксперты отмечают, что создание полноценной цепи поставок вне Китая может занять от 10 до 15 лет.