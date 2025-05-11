У 2025 році Сполучені Штати та Китай знову опинилися в центрі торговельного конфлікту. Адміністрація президента Дональда Трампа врешті підвищила тарифи на китайський імпорт до 145%, що стало найвищим рівнем за понад століття. Китай відповів дзеркальними заходами, зокрема тарифами на американські товари та обмеженнями експорту рідкісноземельних металів, критично важливих для високотехнологічної промисловості США.

Ця торгова війна розійшлася відлунням по всьому світу. Вона викликає занепокоєння щодо інфляції, зростання витрат для споживачів і потенційного уповільнення економічного зростання, особливо – серед техногігантів, які залежать від китайських постачань. Це Apple та низка виробників ШІ-чипів, від яких залежить подальший розвиток технології.

24 Канал детально розповідає про вплив тарифів на Apple та інші технокомпанії.

Диверсифікація виробництва як стратегія пом'якшення впливу

Під час конференції з інвесторами за підсумками другого кварталу 2025 року генеральний директор Apple Тім Кук вперше прокоментував вплив нових тарифів на компанію. Він зазначив, що в другому кварталі вплив був "обмеженим", але спрогнозувати ситуацію на наступний квартал складно. За поточних умов, Apple очікує, що тарифи додадуть приблизно 900 мільйонів доларів до витрат у третьому кварталі.

Кук підкреслив, що ця оцінка актуальна лише за умови незмінності глобальних тарифних ставок і відсутності нових тарифів. Він також застеріг від використання цієї оцінки для прогнозування впливу тарифів у майбутніх кварталах, оскільки існують "унікальні фактори", які впливають на червневий квартал.

В інтерв'ю CNBC Кук зазначив, що Apple вже виробляє близько половини iPhone для американського ринку в Індії, а більшість інших продуктів – у В'єтнамі. Це дозволяє компанії зменшити залежність від китайського виробництва та пом'якшити вплив тарифів.

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Новини про обмежений вплив тарифів на Apple стали полегшенням для інвесторів, хоча занепокоєння щодо майбутніх кварталів зберігається через швидкі зміни в торговельній політиці США.

Попри жорстку риторику, з'являються ознаки можливого послаблення напруги. За повідомленнями New York Post, адміністрація Трампа розглядає можливість зниження тарифів на китайський імпорт до 50% вже у травні. Це врешті решт може призвести до деескалації торговельного конфлікту.

Чи здорожчає iPhone

Як раніше писав 24 Канал, якщо тарифи збережуться, базова модель iPhone може подорожчати з 799 до понад 1000 доларів, а моделі Pro – до 1500 або навіть 3500 доларів у разі перенесення виробництва до США.

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Попри заклики Білого дому повернути виробництво iPhone до Америки, аналітики сумніваються в реалістичності цього кроку. Ще Стів Джобс у 2011 році вказував, що США не мають достатньо інженерів для підтримки такого масштабу, а Тім Кук додавав: головна перевага Китаю – концентрація навичок і точності.

Apple активно переорієнтовується: частину виробництва вже перенесено до Індії, яка стає новим хабом. Лише за рік звідти експортували iPhone на 17 мільярдів доларів. У березні компанія навіть екстрено доставила літаками продукцію до США, намагаючись випередити нові мита.

Проте адміністрація Трампа обклала митами й Індію (26%), і Вʼєтнам (46%) – країни, куди Apple переміщувала виробництво. Це створює нову хвилю невизначеності: акції Apple впали, компанія втратила 640 мільярдів ринкової капіталізації, а споживачі в США почали оновлювати смартфони раніше – бо побоюються різкого подорожчання.

Хоча виробництво в Індії зростає, цього недостатньо для покриття глобального попиту. І попри можливе підвищення цін, більшість користувачів у США, які беруть iPhone у розстрочку, можуть майже не відчути змін. Проте для тих, хто купує повну вартість, це буде болісно.

Apple залишається в складному становищі: виробництво в США залишається малоймовірним, а торговельна політика США обмежує маневри з диверсифікації. Як зазначало джерело The Washington Post, "iPhone не повернеться до виробництва в Америці".

Яка ситуація в інших компаніях

У 2025 році ескалація торговельної війни між США та Китаєм суттєво вплинула на лише на Apple. Тарифи змусили великі технологічні компанії адаптуватися до нових реалій.

Зокрема американські виробники напівпровідників зазнали значного впливу через нові експортні обмеження.



AMD прогнозує втрату доходу в розмірі 1,5 мільярда доларів у 2025 році через обмеження на експорт ШІ-чипів до Китаю, що знизить її валову маржу на 11%.



Nvidia ж, щоб зберегти присутність на китайському ринку, планує випустити спрощену версію свого H20 ШІ-чипа з обмеженими можливостями.



Intel стикається з подвійним тиском: з одного боку – обмеження на експорт обладнання для виробництва чипів, з іншого – зменшення попиту з боку китайських клієнтів, які переходять на місцеві альтернативи.

Amazon Web Services (AWS) підготувала внутрішні інструкції для співробітників щодо можливих запитань клієнтів про тарифи, суверенітет даних та політичні обмеження. Хоча AWS менш залежна від китайського апаратного забезпечення, високі тарифи на китайське обладнання можуть вплинути на інфраструктуру та ціноутворення хмарних послуг.

Тарифи на китайські товари також призвели до зростання цін на споживчу електроніку. Згідно з даними Consumer Technology Association, ціни на ноутбуки та планшети можуть зрости на 45%, на ігрові консолі – до 40%, а на смартфони – до 26% . Це змусило споживачів оновлювати пристрої раніше, побоюючись подальшого зростання цін.

Важливо! Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, понад 70% американців очікують зростання цін на побутову електроніку. Компанії, такі як Columbia Sportswear та AutoZone, вже готуються до підвищення цін, щоб компенсувати додаткові витрати. Економісти зазначають, що основний тягар тарифів лягає на американських споживачів, а не на іноземних виробників.

Водночас китайський виробник мікросхем SMIC повідомив про значне зростання прибутку в першому кварталі 2025 року, що частково зумовлено збільшенням замовлень з США перед очікуваним підвищенням тарифів. Проте компанія попереджає про можливе зниження доходів у наступному кварталі через зниження виробничих показників та вплив торговельних напружень між США та Китаєм.

SMIC уважно стежить за ситуацією, оскільки тривалі тарифи можуть призвести до зниження попиту та зростання цін.

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Чим загрожує відповідь Китаю

У відповідь на американські тарифи Китай обмежив експорт рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва напівпровідників. Це створює додаткові виклики для американських технологічних компаній, які залежать від цих матеріалів.

Наприклад, обмеження вимагають від компаній отримання спеціальних дозволів на експорт, що може займати до 45 днів, створюючи ризик перебоїв у постачанні для американських виробників.

Також відповідь Китаю впливає на американську медичну галузь. Наприклад, один із металів, гадоліній, використовується у контрастних речовинах для МРТ, а ітрій та лютецій – у виробництві радіофармацевтичних препаратів для лікування раку. Американські компанії, такі як GE HealthCare та Bayer, повідомили про наявність запасів, але уважно стежать за ситуацією.

Поки влада США вживає заходів для пом'якшення наслідків цих обмежень, включаючи пошук альтернативних постачальників та розвиток внутрішнього виробництва рідкісноземельних металів. Однак експерти зазначають, що створення повноцінного ланцюга постачання поза Китаєм може зайняти від 10 до 15 років.