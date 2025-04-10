Представник Білого дома підтвердив CNBC, що ставка тарифів США на китайський імпорт тепер фактично становить 145%, передає 24 Канал.

Дивіться також Трампа запідозрили у маніпуляціях із фондовим ринком, може розпочатися розслідування, – Time

Що відомо

Останній указ Трампа підвищив тарифи з 84% до 125%, але це відбувається на додаток до 20% тарифу через фентаніл, який було накладено ще раніше.

Також чинними залишаються:

25% мита на алюміній, автомобілі та товари з Канади і Мексики, що не підпадають під угоду між цими країнами і США;

10% збір на всі інші імпорти;

9 квітня Трамп оголосив про тимчасове зниження мит для більшості країн до 10% на 90 днів. Водночас Канада і Мексика не підлягатимуть додатковому 10% збору. Європейський Союз також оголосив у четвер про аналогічну 90-денну паузу щодо американських товарів.



