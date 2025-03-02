Адміністрація Трампа хоче усунути Зеленського як фактор впливу на майбутні події. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

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Спланована операція проти Зеленського в Овальному кабінеті

Чи була ця ситуація організована навмисно чи ні, але Москва, яка швидко відреагувала на суперечку у Вашингтоні, тепер очікує активізації переговорів щодо нормалізації відносин між США та Росією.

Публічно про жодні домовленості не оголошувалося, проте в дипломатичних колах активно обговорюють можливість того, що зустріч Трампа з Путіним, яка завжди залишалася у перспективі, тепер може відбутися значно швидше.

У Кремлі зростає оптимізм щодо того, що через напруженість між Зеленським і адміністрацією Трампа питання припинення війни в Україні може відійти на другий план. Натомість пріоритетом стануть перспективні економічні угоди між США та Росією, які вже обговорюються за закритими дверима.

США та Росія зближуються

Ер-Ріяд став місцем перших надзвичайних переговорів між держсекретарем США Марко Рубіо та головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Як стало відомо CNN, наразі триває підготовка до другого раунду таких перемовин, який може відбутися найближчим часом, ймовірно, також у країні Перської затоки.

Кремлівський представник з економічних питань Кирило Дмитрієв уже зазначив в інтерв’ю CNN, що потенційна співпраця з Вашингтоном може охоплювати певні енергетичні угоди, хоча деталей поки що не розкрито.

Тим часом Financial Times повідомляє про спроби залучити американських інвесторів до відновлення газопроводу "ПІвнічний потік 2", зупиненого Німеччиною на початку російського вторгнення в Україну.

Дмитрієв закликав США та Росію сконцентруватися на економічному зростанні, проривах у сфері штучного інтелекту та наукових проєктах та довгострокових спільних наукових проектах, таких як "дослідження Марса". Він навіть опублікував у соцмережі X графіку, що демонструє уявну спільну місію США, Росії та Саудівської Аравії на Марс, імовірно, на ракеті SpaceX.

Попри очевидні ризики, ведення бізнесу з Росією може принести значні прибутки. Росія володіє четвертими за величиною запасами рідкоземельних металів, що перевершують українські, що виглядає привабливим для президента Трампа, який відомий своєю прагматичною бізнес-стратегією.

"Ділова хватка Трампа руйнує наративи Байдена. Спроба перемогти Росію провалилася", – написав Дмитрієв у X.

Однак зміни у зовнішній політиці США, які відбулися після інавгурації Трампа, схоже, виходять за межі економіки. Йдеться про фундаментальну перебудову відносин між Вашингтоном і Москвою, що може залишити Європу в ізоляції.

Навіть Кремль, схоже, здивований швидкістю цих змін.

Нова адміністрація (США) швидко змінює всі конфігурації зовнішньої політики. Це багато в чому збігається з нашим баченням,

– заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російському державному телебаченню.

Чому Трамп обрав саме Кремль, а не традиційних союзників США, залишається предметом активних обговорень.

Але багатьом здивованим спостерігачам обидва пояснення незвичайного повороту Трампа до Кремля здаються однаково недоречними.

"Зазвичай напружені, якщо не відверто ворожі, відносини між США та Росією, схоже, переходять у нову радикальну фазу", – зазначили CNN.