В Кремле работают над восстановлением газопровода "Северный поток-2" в Европу при поддержке американских инвесторов. Это показывает широту сближения Дональда Трампа с Москвой, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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США хотят перезапустить "Северный поток"

Усилия по возобновлению работы трубопровода стали результатом инициативы экс-шпиона и близкого друга Путина Маттиаса Варнига, который до 2023 года руководил материнской компанией "Северного потока-2", контролируемой Кремлем газовой монополией "Газпром".

План Варнига заключался в контактах с командой Трампа через американских бизнесменов, как часть неформальных усилий по содействию завершению войны в Украине, одновременно углубляя экономические связи между США и Россией.

Некоторые известные лица из администрации Трампа знают об инициативе привлечения американских инвесторов, и они видят это как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой.

Высшие должностные лица ЕС узнали о разговорах о возобновлении работы "Северного потока-2" в последние недели. Лидеры нескольких европейских стран выразили обеспокоенность.

Справка: Один из двух трубопроводов "Северного потока-2" был взорван в результате диверсионных атак в сентябре 2022 года, разрушивших оба трубопровода старшего проекта "Северный поток-1". Другой трубопровод "Северного потока-2", который имеет годовую мощность 27,5 миллиарда кубометров природного газа, не поврежден, но так и не был использован.

План по возобновлению работы "Северного потока-2", по словам источников, теоретически предоставит США беспрецедентное влияние на энергоснабжение в Европу, после того как страны ЕС пытаются прекратить зависимость от российского газа после вторжения.

Но преграды значительные. Прежде всего, это потребует от США отмены санкций против России, от России – согласиться на возобновление продаж, которые она прекратила во время войны, и Германии – разрешить поставки газа потенциальным покупателям в Европе.

Переговоры происходят на фоне того, как администрация Трампа пытается заключить мирное соглашение через двусторонние переговоры с Россией, в которых не участвуют Европа и Украина, Президент США уже пообещал более глубокое экономическое сотрудничество с Россией, если будет достигнуто мирное соглашение.

Отметим, что Трамп критиковал трубопровод во время своего первого президентского срока, обвиняя Европу в чрезмерной зависимости от российского газа и помощи в финансировании военной машины Москвы.

Однако некоторые члены команды Трампа теперь рассматривают трубопровод, который проходит от российского Выборга в Финском заливе до Грийфсвальда на балтийском побережье Германии, как стратегический актив, который можно использовать на переговорах по миру в Украине, согласно официальным лицам администрации.

Владение трубопроводом теоретически могло бы дать американским инвесторам рычаг для контроля за поставками российского газа в Европу, что является ключевым рынком для экспорта сжиженного природного газа США, который транспортируется через Атлантику на танкерах.

Но бывшие высокопоставленные чиновники США и западные бизнесмены с опытом инвестирования в России заявили, что лишь одного одобрения Трампа и Путина не будет достаточно для того, чтобы "Северный поток-2" заработал.