В украинской разведке предупреждали, что Кремль планирует запустить новую дезинформационную кампанию относительно войны в Украине, направленную на создание образа России как "конструктивной стороны конфликта". Также в планах агрессора заявить о победе. По данным Института изучения войны, оккупанты уже начали действовать, передает 24 Канал.

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Притворяются "непреодолимыми"

Так, аналитики указали, что Москва начала еще одну информационную кампанию, направленную на сдерживание дополнительной военной помощи США и Европы Украине, утверждая, что Россия выиграла войну. Для распространения этого нарратива Кремль использовал известную путинистку, экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль, которая возглавляет Геополитическую обсерваторию при Санкт-Петербургском государственном университете. Так, 1 марта пропагандисты спросили у нее, выиграла ли Россия войну в Украине.

Кнайсль заявила, что "Россия выиграла в том смысле, что не была разгромлена", "население поддерживает правительство", и "никто не ожидал, что Россия будет настолько стабильной" после лет войны.

Эксперты отмечают, что, вероятно, этот вброс является частью информационной кампании, направленной на то, чтобы показать победу России над Украиной как неизбежную с целью сдерживания дальнейшей западной военной помощи и другой поддержки Украины.