В Кремле приказали пропагандистам максимально воспользоваться восстановлением дипломатических отношений США и России для продвижения нужных ему нарратов. Речь идет о переговорах делегаций по войне в Украине в Саудовской Аравии, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Смотрите также Кирилл Буданов рассказал, зачем россияне его "убили" во время удара по отелю "Бристоль"

Что задумал враг

По данным украинской разведки, в России собираются объявить о якобы "победе" в войне против Украины до "круглой даты" – 24 февраля 2025 года, третьей годовщины с начала полномасштабной войны. Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку долгое время российская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом.

Одна из ключевых целей новых кремлевских методик для враждебной пропаганды – статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом вроде бы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта",

– объяснили в ГУР.

Также спецслужбам приказали атаковать европейских партнеров Украины, которые наращивают поддержку нашего государства. Для таких стран Кремль применяет штамп "врагов мира".

В Центре противодействия дезинформации тоже предупредили об особом всплеске российской пропаганды. Там подчеркнули, что "в течение февраля – весны – летом 2025 года будет активна информационная война".

К слову, новая администрация США "заразилась" московской пропагандой и делает заявления в ее пользу. В частности, в ловушке россиян оказался и сам президент Дональд Трамп.

Ранее в Bloomberg писали о планах американского главы достичь прекращения огня к Пасхе, которую и римо-католики, и православные будут праздновать 20 апреля 2025 года. Тем временем Financial Times отмечал, что рассматривают также другую дату – 9 мая.

По мнению главы разведки Кирилла Буданова, боевые действия в Украине могут прекратиться в 2025 году. Глава ГУР отметил, что, хотя Киев и Москва имеют противоположные позиции, обе стороны стремятся к прекращению огня. Кроме того, генерал раскрыл намерения оккупантов поссорить Украину и Польшу.