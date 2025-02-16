Во время выступления на Мюнхенской конференции спецпредставитель Трампа Кит Келлог публично дал себе 180 дней, чтобы приложить усилия для завершения войны в Украине. Издание Bloomberg узнало дату, до которой президент США хочет добиться прекращения огня, передает 24 Канал.

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Когда Трамп хочет достичь "прекращения огня"

Журналисты отмечают, что европейские чиновники работают над большим новым пакетом для увеличения расходов на оборону и поддержку Киева, поскольку президент Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении войны в Украине.

По словам информированных официальных лиц, планы расходов будут объявлены только после выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать разгара споров перед голосованием.

Ситуация является срочной, потому что Трамп спешит, пытаясь положить конец войне в Украине, а европейцы обеспокоены тем, что президента Владимира Зеленского подтолкнут к катастрофической сделке, если они не смогут быстро разработать план предоставления ему военной поддержки.

Известно, что администрация Трампа сообщила союзникам, что хочет обеспечить прекращение огня в Украине до Пасхи. Некоторые официальные лица заявили, что темпы переговоров, которые начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных чиновников США и России, являются амбициозными и потенциально нереалистичными.

Достижение соглашения до конца этого года гораздо более вероятно, сказало одно из официальных лиц.

Обратите внимание! Пасху и римо-католики, и православные будут праздновать 20 апреля 2025 года.

К слову, ранее издание Financial Times писало, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут попытаться достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая.