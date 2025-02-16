Під час виступу на Мюнхенській конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог публічно дав собі 180 днів, аби докласти зусиль задля завершення війни в Україні. Видання Bloomberg дізналося дату, до якої президент США хоче домогтися припинення вогню, передає 24 Канал.

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Коли Трамп хоче досягти "припинення вогню"

Журналісти зазначають, що європейські чиновники працюють над великим новим пакетом для збільшення витрат на оборону та підтримку Києва, оскільки президент Дональд Трамп наполягає на швидкому припиненні війни в Україні.

За словами поінформованих офіційних осіб, плани витрат будуть оголошені лише після виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути розпалу суперечок перед голосуванням.

Ситуація є терміновою, тому що Трамп поспішає, намагаючись покласти край війні в Україні, а європейці стурбовані тим, що президента Володимира Зеленського підштовхнуть до катастрофічної угоди, якщо вони не зможуть швидко розробити план надання йому військової підтримки.

Відомо, що адміністрація Трампа повідомила союзникам, що хоче забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня. Деякі офіційні особи заявили, що темпи переговорів, які розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США та Росії, є амбітними та потенційно нереалістичними.

Досягнення угоди резолюції до кінця цього року набагато більш імовірне, сказала одна із офіційних осіб.

Зверніть увагу! Великдень і римо-католики, і православні святкуватимуть 20 квітня 2025 року.

До слова, раніше видання Financial Times писало, що Дональд Трамп та Владімір Путін можуть спробувати досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня.