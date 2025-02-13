Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Financial Times. Цю інформацію журналістам надали високопоставлені українські та західні чиновники.

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Чи зможуть Трамп і Путін домовитися про припинення вогню

Співрозмовники видання зазначили, що Трамп і Путін, можливо, спробують забезпечити припинення вогню до однієї з двох важливих майбутніх дат: Великодня, який Православна та Католицька церкви відзначатимуть 20 квітня цього року, або 9 травня, коли Росія відзначає перемогу СРСР над нацистською Німеччиною.

Путін захоче угоди в такий знаменний день, як цей (9 травня – 24 Канал),

– сказав український чиновник.

Люди, які розмовляли з російським диктатором під час війни, кажуть, що головна амбіція Путіна полягає в тому, щоб створити нову архітектуру безпеки, яка дасть Росії сферу впливу в Європі. Так само як це було під час Ялтинської конференції у 1945 році для Радянського Союзу наприкінці Другої світової війни.

За даними журналістів, після телефонної розмови Трампа та Путіна у Москві була "відчутна радість".



"Один дзвінок може змінити хід історії – сьогодні лідери США та Росії, ймовірно, відкрили двері в майбутнє, сформоване співпрацею, а не конфронтацією", — сказав Кіріл Дмитрієв, голова російського державного інвестиційного фонду, який бере участь у переговорах із США щодо обміну полоненими.