Одно из крупнейших в мире и крупнейшее информационное агентство США AP разнесло вдребезги заявления Трампа об Украине, которая потратила почти три года, чтобы давать достойный отпор значительно большей российской армии, передает 24 Канал.

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Трамп считает Украину виновной в войне

Президент США заявил, что Украине "никогда не стоило начинать" войну.

Вы были там три года. Ты должен был закончить это... Ты не должен был никогда этого начинать. Вы могли заключить соглашение,

– выдал он.

Однако фактом остается то, что именно российская армия 24 февраля 2022 года пересекла границу Украины во время полномасштабного вторжения. Свои действия диктатор Путин пытался оправдать ложью, что это было необходимо для защиты русскоязычных украинцев и чтобы предотвратить вступление страны в НАТО.

"Но агрессия России против Украины началась не тогда. В 2014 году российский президент Владимир Путин увидел признаки того, что Украина отходит от российской сферы влияния, ища союзов с западноевропейскими государствами. Путин незаконно аннексировал Крымский полуостров и начал вооруженную агрессию на восточном украинском Донбассе, которая переросла в длительный конфликт, в результате погибли тысячи людей", – отметили в AP.

Этот конфликт "тлел" до 2022 года. После Путин провел так называемые "военные учения" вдоль границ Украины и заверил, что около 150 тысяч солдат, которых он собрал, не будут использованы для агрессии против Украины.

Однако, утром 24 февраля после массированных российских авиаударов по Украине, эти войска пересекли границу.

Президент США требует проведения выборов в Украине

Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский – "диктатор без выборов". Американский глава также озвучил, что поддержка главы Украины среди избирателей "почти на дне".

Мы имеем ситуацию, когда у нас не было выборов в Украине, где у нас военное положение... Диктатор без выборов, Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны,

– цитирует издание американского президента.

Однако в AP подчеркнули, что Зеленский был избран президентом в 2019 году, а следующие выборы были назначены на весну 2024 года.

"Но украинское законодательство запрещает проведение парламентских или президентских выборов во время военного положения, поэтому Зеленский остался в должности. Он выразил убеждение, что выборы в Украине состоятся после отмены военного положения. Стране придется внести изменения в закон, если она решит провести голосование", – отметили американские журналисты.

Они обратили внимание также на несколько факторов, которые, по мнению Кабмина, "сделают буквально невозможным обеспечение честного избирательного процесса в условиях тотальной войны".

Одна из причин – 6,9 миллионов украинских беженцев, которые с февраля 2022 года были зарегистрированы по всему миру. Многие из них до сих пор не вернулись, а поэтому у них почти нет возможности принять участие в выборах. Таким образом миллионов украинцев лишат права голоса.

Другая причина – почти 800 тысяч военных, которые сейчас сдерживают наступление России на фронте.

Выборы требовали бы отвода солдат от линии фронта для голосования, что ослабило бы военную позицию Украины. Кроме того, те, кто борется, не смогут баллотироваться. А это право, которое им гарантирует украинское законодательство,

– отмечает издание.

Третья причина – украинцы, которые находятся под российской оккупацией, что препятствует их участию в любом избирательном процессе.

Четвертая – регулярные российские атаки как по военным, так и по гражданским целям. Скопление миллионов граждан на избирательных участках может создать дополнительную опасность.

Американский глава неправдиво оценил поддержку Зеленского

"Лидер в Украине, я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал на 4%", – заявил Трамп.

Но, как отмечают в AP, согласно отчету, опубликованному в среду, 19 февраля, Киевским международным институтом социологии, Зеленский "сохраняет достаточно высокий уровень общественного доверия" – около 57%.

Сам украинский президент данные о 4% назвал российской "дезинформацией" и заметил, что Трамп "к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве".

Кроме того, Зеленский в ближайшие недели попросит социологов провести опрос о доверии к нынешней власти, а с результатами поделится с администрацией Трампа.

Трамп заявил о "миллионах смертей"

"Когда вы видите, что происходит в Украине с миллионами убитых людей, включая солдат, миллионами убитых людей, большой процент их городов разрушен до земли, я не знаю, как там кто-то вообще живет", – сказал Трамп.

Однако ни один авторитетный анализ не оценивает потери Украины в "миллионы смертей".

Хотя точные данные о количестве погибших неизвестны. Ранее в этом месяце Зеленский заявил, что с начала полномасштабной операции погибло более 46 тысяч украинских военных... Он также сказал, что на оккупированных территориях Украины были убиты "десятки тысяч мирных жителей",

– пишет AP.

Однако точных цифр никто не назовет, пока не закончится война.