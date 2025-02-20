Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью для польского издания Defence24, передает 24 Канал.

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Буданов прокомментировал отношения Польши и Украины

Глава ГУР МО выразил благодарность Польше и народу страны за полученную поддержку, отметив оказание помощи с первых дней войны. Он сказал, что из-за соседства государств вопросы безопасности нашего региона автоматически касаются как Польши, так и Украины.

По его словам, это общее дело Варшавы и Киева. Он выразил надежду на дальнейшее развитие и углубление тесного сотрудничества Украины с Польшей. Отдельно предостерег о намерениях России вбить клин между странами, что, по его мнению, уже неоднократно происходило.

Россия всегда пыталась и будет пытаться вбить клин в наши отношения, но мы верим в мудрость наших народов и правительств. У нас большая и славная история. А Россия всегда была нашим противником, а часто даже врагом. И вместе мы неоднократно это преодолевали. Мы даже захватили Москву,

– заявил он.

К слову, в этом же интервью глава разведки отметил, что поддержка США является критически важной для Украины. Буданов отметил важность сохранения международной поддержки и взаимовыгодного сотрудничества со странами Европы для глобальной безопасности.