Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова в интервью Defence24.

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Буданов объяснил важность международной поддержки

Отвечая на вопрос журналистов, может ли уменьшиться поддержка Запада, Буданов заявил, что сейчас Украина должна сделать все возможное, чтобы сохранить ее.

Будем честны – без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов,

– заявил Буданов.

Что касается поддержки от стран Европы, то Буданов отметил, что это сотрудничество имеет взаимовыгодный характер. По словам главы ГУР, невозможно представить глобальную безопасность европейского континента без Украины, украинской армии, которая сегодня является крупнейшей и самой закаленной в "крупнейшей войне со времен Второй мировой войны".

Ранее в интервью NBC News Владимир Зеленский заявил, что без военной и финансовой поддержки США Украине будет очень трудно давать отпор России. По словам президента Украины, в таком случае "шансов на выживание будет очень мало".