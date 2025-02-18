В частности, в рамках пакета Евросоюз может предоставить Украине 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Из чего будет состоять новый пакет помощи для Украины

По данным издания, Европейский Союз может предоставить Украине системы противовоздушной обороны и технику для украинских бригад. Кроме этого, там отмечают, что потенциально стоимость пакета может вырасти до 10 миллиардов евро. Это возможно после того, как государства ЕС оценят, что могут передать Киеву.

Также планируется, что страны Евросоюза смогут присоединиться к пакету финансово или военным оборудованием и их вклад будет пропорциональным валовому национальному доходу. Возможно министры иностранных дел ЕС рассмотрят пакет во время очередной встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Однако, из-за позиции Венгрии маловероятно, что военная помощь будет одобренной государствами Евросоюза единогласно. Вследствие этого ее могут оформить только от коалиции желающих стран.

В издании также отмечают, что объявление об этом пакете помощи может состояться накануне символического визита еврокомиссаров в Киев, который запланирован на 24 февраля.