Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Какой была помощь Запада в начале вторжения

Зеленский отметил, в начале полномасштабного вторжения Украина не имела другого выбора, кроме как взяться за оружие и стать на защиту. По его словам, украинские военные начали оборону страны "без помощи ни одной из стран мира".

Так оно было, и никто Украине в этот момент не помогал. Но потом, когда они (западные партнеры – 24 Канал) увидели, что Путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные и никуда не побежит президент Украины – тогда все поняли, что надо помочь Украине,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что только после этого осознания начала поступать помощь западных стран для Украины.