Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

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Якою була допомога Заходу на початку вторгнення

Зеленський зазначив, на початку повномасштабного вторгнення Україна не мала іншого вибору, окрім як взятися за зброю та стати на захист. За його словами, українські військові розпочали оборону країни "без допомоги жодної з країн світу".

Так воно було, і ніхто Україні у цей момент не допомагав. Але потім, коли вони (західні партнери – 24 Канал) побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові та нікуди не побіжить президент України – тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що лише після цього усвідомлення почала надходити допомога західних країн для України.