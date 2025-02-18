Україна та європейські союзники відверто негативно відреагували на сепаратні переговори Трампа й Путіна, але ті все одно вирішили це зробити. 18 лютого в Ер-Ріяді завершилася зустріч представників президентів США та Росії, один із яких є офіційно засудженими злочинцем, а щодо другого є чинний ордер на арешт за скоєні воєнні злочини.

Переговори між США та Росією в Саудівській Аравії представники Кремля вже встигли назвати "непоганими". Водночас, за їхніми словами, поки важко сказати, що позиції Вашингтона та Москви зближаються.

24 Канал розповідає, що відомо про ці дивні переговори та чого загалом від них очікувати світу та Україні.

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Нова американська дипломатія

Старт сепаратним переговорам США та Росії дав президент Дональд Трамп, який сам зателефонував Путіну. Далі 15 лютого вже зідзвонилися держсекретар США Марко Рубіо та голова МЗС Росії Сєргєй Лавров та домовились про зустріч на нейтральній території.

Місцем зустрічі Росія та США для початку сепаратних переговорів обрали столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Державу-агресорку на ній представляли міністр закордонних справ Сєргєй Лавров, а також помічник Путіна Юрій Ушаков.



Переговірники США та Росії / Фото росЗМІ

Третім російські ЗМІ називали колишнього киянина Кіріла Дмітрієва, проте його роль, схоже, полягає у налагодженні зв'язків, натомість за великий стіл перемовин (для дорослих) його показово не покликали. З протилежного боку засідали американці Волц, Рубіо та Віткофф.

Зверніть увагу! Біографії всіх трьох ви можете переглянути у матеріалах 24 Каналу за відкритими посиланнями:



- Стів Віткофф – https://24tv.ua/stiv-vitkoff-mark-fogel-hto-tse-govoriv-vitkoff-pro-ukrayinu_n2751315

- Майк Волц – https://24tv.ua/mayk-volts-biografiya-radnika-natsbezpeki-trampa-yak-planuye_n2686983

- Марко Рубіо – https://24tv.ua/marko-rubio-biografiya-derzhsekretarya-trampa-ssha-shho-govoriv_n2686687

Також до них додається директор ЦРУ Джон Реткліфф та його російський візаві голова СЗР Сєргєй Наришкін, відомий як автор фрази: "Колишній гегемон в обличчі США поступово деградує".

Обидві сторони навипередки заявляють, що це лише початок початку, а до справжніх переговорів ще далеко. Їх мають взагалі вести перші особи – Путін і Трамп, натомість нинішні перемовники мають обговорити логістику і "дорожню карту" майбутнього саміту двох президентів.

На перший погляд, звучить все це наче в давньому методі "Почути кожного", відомому ще з часів Януковича. Так США отримають інформацію з перших вуст і зможуть оцінити готовність Росії до переговорів.

Точно тим самим, але у форматі "розвідка боєм" американці займалися весь минулий тиждень в Європі:

міністр фінансів США Скотт Бессент привіз до Києва "кабальну угоду" про пограбування українських природних ресурсів буквально ні за що;

віцепрезидент Джей Ді Венс "промацував" стійкість та єдність субконтиненту на Мюнхенській безпековій конференції;

інші "джей-ді-венси" розсилали до європейських столиць анкети з прямими питаннями про готовність країн до мирного врегулювання в Україні.

Вишенькою на торті має стати візит до України спецпредставника Трампа Кіта Келлога, який має побувати на лінії фронту та перевірити стан золотих куполів, за які так переймається президент Трамп.

Після цього всі повернуться до Вашингтона та спробують нарешті розробити той клятий "мирний план Трампа", якого наразі немає й близько, а є лише пафосні заяви з претензіями на Нобелівську премію миру та зливи в ЗМІ про мир чи то до Великодня, чи то до його російського аналога – 9 травня.

А якщо раптом щось не вийде і Путін спробує обдурити (ніколи ж такого не було), Трамп застосує "План Б" і максимально озброїть Україну усім необхідним. І ось тоді...

Угода з дияволом

Це той сценарій, який нам малює команда Трампа та говорить Лавров, але є обґрунтовані підозри, що насправді все не так. Бо це все повертає до часів холодної війни. Саме тоді в уявленні Трампа Америка була великою, а президент США зустрічався з головним російським комуністом, щоб вирішувати долю планети.

Про те саме, до речі, мріяв і Путін: цивілізований світ багато років тримав його на карантині й навіть виписав ордер на арешт, але нині все стрімко змінилося й ось російський диктатор вже не вигнанець, а поважний партнер, з яким на рівних має зустрітись лідер наймогутнішої держави світу. Очікується, що зустріч відбудеться вже наприкінці лютого у тій самій Саудівській Аравії.



Російська та американська делегації під час переговорів в Ер-Ріяді / Фото росЗМІ

Що буде далі? А далі блискучий та сонцесяйний лідер вільного світу, впевнений у своїй всемогутності та безкарності, укладе найкращу угоду у світі, яка розв'яже всі проблеми. Схоже, що саме так вважає Трамп. Натомість у нас є підстави вважати, що угода ця буде укладена коштом України та всупереч її інтересам, а також інтересам Європи. Її, нагадаємо, показово залишили за бортом переговорного процесу та обіцяють, що щось скажуть від її імені (слова Кіта Келлога), а насправді поставлять перед фактом.

Якщо вони будуть ось так випрошувати (в оригіналі "выцыганивать" – 24 Канал) якісь лукаві ідеї про заморожування конфлікту, а самі за звичаєм, за своєю вдачею і звичками матимуть на увазі продовження війни, то навіщо їх туди запрошувати?

– Лавров брутально відмовляє Європі у суб’єктності напередодні старту переговорів з США.

Тим часом у Fox News пишуть, що США та Росія начебто пропонують триступеневий мирний план, що передбачає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Саме цього бажав Путін і нині, мабуть, вже хижо потирає руки. Нагадаємо, що повномасштабному вторгненню до України 24 лютого 2022 року передував російський ультиматум грудня 2021-го до країн НАТО, а насправді – США.



Його головною умовою було не віддання на поталу Москві України, а відмова від кількох хвиль розширення НАТО та відхід Альянсу на кордони 1997 року. Фактично він означав відновлення колишньої зони впливу СРСР часів Сталіна, зокрема з усією Східною Європою.

Нині ж Путін та його представники постійно говорять про "необхідність усунення першопричин конфлікту" як запоруку переговорів, вочевидь маючи в голові саме цей маразм. І саме з цим доведеться мати справу президенту Трампу, забувши про геноцид у Бучі та інших містах України, а також про свіжу атаку росіян на Чорнобильську АЕС та "випадковий" політ російського "Шахеда" над американським посольством у Києві в ніч на 17 лютого.

Росіяни максимально підіймають ставки

Маємо великі сумніви в реальній здатності чинної адміністрації США до укладання адекватних угод як таких. Бо заяви телеведучого каналу FOX Піта Гегсета, який грає у шоу Трампа роль міністра оборони США, про те, що ніякої України в НАТО не буде, як і американських військ на її землі, – це живі докази профнепридатності таких перемовників.

При цьому сам факт зустрічі президента США з ізольованим від Заходу воєнним злочинцем – це вже мало бути поступкою, за яку Путін мав би заплатити чимось суттєвим. Нагадаємо, Трамп брав гроші за зустріч з собою, навіть коли був просто директором конкурсу краси, а нині Путін, схоже, отримає її "на халяву". Фактично люди Трампа власноруч забрали зі столу переговорів два важливі козирі. І що ж залишається тепер – виведення американських військ в Європі та згортання систем ПРО?

А що далі – вступ США до БРІКС? Схоже, єдиною надією залишається те, що президент Трамп якимось чином дізнається (так було з Китаєм), що до складу цього ворожого до Америки блоку замість Іспанії (Трамп стверджує, що це так) входить Росія, і тоді він може змінити свою думку щодо Путіна. Утім, більше віриться у те, що наступний саміт БРІКС пройде вже у Вашингтоні.

Натомість росіяни максимально підіймають ставки та навалюють дику маячню, щоб роздути свою важливість. Для цього не гріх назвати чорне білим. Власне, цим і займався Лавров за кілька годин до початку зустрічі з Рубіо:

Територіальних поступок Україні не буде… ЗСУ діють ще гірше, ніж гітлерівські вбивці, подивіться, які звірства вони чинять. Ви хочете, щоб навіть думка якась була присутня на переговорах щодо того, що якісь території потрібно поступитися? Поступитися як – з людьми російськими чи без людей, з одними рідкісноземельними металами?

Нагадаємо, це той самий Лавров, який ще два тижні тому порівнював Трампа з Гітлером та казав, що концепція "Америка понад усе" та "Мир через силу" мають тривожне співзвуччя з гаслом гітлерівського періоду "Німеччина понад усе". Нині ж всі образи забуті й два найголовніших оборонці "традиційних цінностей" готові поєднатися в екстазі.

Погодьтеся, це виглядає як катастрофа. Бо твій головний союзник тебе просто "зливає", ба більше – перейшов у режим "цинічні бариги" та хоче ще й обдерти як липку. Звісно, це йому так не минеться, бо зрада та прямі атаки на буквально всіх союзників (крім Ізраїлю) ні до чого хорошого ніколи не призводили.

Абсолютно точно тотальна втрата репутації США не допоможе й у вирішенні стосунків з Китаєм. Там вже, мабуть, бачать як захоплюють Тайвань без жодного пострілу. Вже полетіли на дно індекси американських оборонних гігантів, віщуючи виборцям Трампа мільярдні збитки. Але нам від того легше не стає.

Що ж залишається Україні?

Президент Зеленський вже заявив, що не буде брати участі у сепаратних переговорах США та Росії, навіть якщо його туди покличуть.

Україна не братиме (участі в переговорах США та Росії – 24 Канал). Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони й до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон – у час війни говорити з агресором,

– коментар президента Зеленського щодо сепаратних переговорів Росії та США.

Також Україна не вважатиме ухвалені там рішення обов'язковими для виконання. Але проблема в тому, що Україну туди й не планували кликати, а найстрашніше, що дуже схоже на те, що як США, так і Росія, впевнені, що якраз "обов'язкові".

Схоже, Україні варто мати на увазі варіант, коли американська допомога припиниться та шукати інші варіанти. Те, що така робота ведеться, вказують нещодавні зустрічі з представниками Китаю, а також візит президента Зеленського до Туреччини. Втім, це резервні варіанти, які більше нагадують гру в покер. Натомість наш головний (і, схоже) єдиний варіант – нарешті пробудити Європу з клятого летаргічного сну.

У попередній статті ми припускали, що Мюнхенська промова представника Трампа нарешті розбудила Європу, але ні, схоже, це був лише перший будильник, який ні на що не вплинув, бо сон занадто міцний.

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24 лютого до Києва на треті роковини вторгнення прибудуть лідери ЄС. Очікується, що буде ухвалена спільна потужна заява про майбутні дії. Якою вона буде – ми наразі не знаємо.

Чогось не менш потужного ми чекали й від термінової зустрічі лідерів ЄС у Парижі 18 лютого, за підсумками того приниження, яке влаштували Європі люди Трампа в Мюнхені. На жаль, справдилися гірші сподівання: ніяких рішень там не могло бути ухвалено за визначенням (не той формат), але і єдності більше не стало.

Виявилось, що президент Макрон вирішив не запрошувати Чехію, Словенію та Румунію – ті справедливо образились. Те саме зробили країни Балтії.

Позиція прем'єра Сполученого Королівства про активне залучення європейських військ не знайшла підтримки, поляки та німці чекають своїх виборів, італійцям їхати до України забороняє Конституція, французи хочуть розміститися десь в районі Львова й ані кроком далі, іспанці просто злякалися. А всі разом – прагнуть відкупитися грошима.

А тим часом західні ЗМІ починають вкидувати "інсайди" про готовність Трампа вивести війська з країн Балтії.

Ну що ж, час є, можливо, європейські союзники стануть більш рішучими, коли справдяться слова президента Зеленського і влітку 2025 року Путін прижене на штурм Сувальського коридору обіцяні 150 000 багнетів.